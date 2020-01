O que perguntar uma artista de 76 anos que já muitas vezes contou as suas histórias de vida e seguramente é uma das principais encenadoras do teatro português? O melhor será deixar a conversa seguir o próprio rumo.

São dois os pontos de partida. A encenação de “Sem Flores, Nem Coroas”, que se estreia esta sexta-feira no Teatro São Luiz, em Lisboa – uma peça inédita do poeta e dramaturgo Orlando da Costa (1929-2006), pai do primeiro-ministro, António Costa, com o fim do império colonial português como pano de fundo. E ainda as comemorações nacionais do centenário do nascimento do dramaturgo Bernardo Santareno (1920-1980), que incluem a encenação de “O Pecado de João Agonia”, a partir de 19 de novembro no Teatro da Trindade, em Lisboa. Ambas as peças são dirigidas por Fernanda Lapa.

Nascida a 1 de maio de 1943 na zona da Junqueira, em Lisboa, é “conhecida pelo extremo cuidado posto no trabalho dramatúrgico, na criação de universos cénicos envolventes e sobretudo na rigorosa direção de atores”, escreveram as investigadoras Maria Helena Serôdio e Sebastiana Fadda na revista teatral “Sinais de Cena”. Acrescentaram: “É uma mulher elegantíssima, exigente, combativa, que desafia rotinas e ideias feitas.”

Estudou no Colégio de Santa Maria de Belém e começou a representar no Teatro dos Alunos Universitários de Lisboa, sendo depois uma das fundadoras da Casa da Comédia, companhia de vanguarda na década de 60 em Portugal, ao lado de Fernando Amado, Maria do Céu Guerra, Manuela de Freitas, Norberto Barroca e outros jovens artistas. Estreou-se como encenadora aos 29 anos com a mesma peça com se tinha iniciado nove anos antes enquanto atriz: “Deseja-se Mulher”, de Almada Negreiros.

Fez o curso de assistente social no Instituto Superior de Serviço Social e trabalhou durante uma década na reabilitação de cegos na Fundação Sain, onde conheceu o médico e psicólogo António Martinho do Rosário, que ficou na história com o pseudónimo literário Bernardo Santareno.

Mãe de três filhas, uma das quais perdeu em 2001 (a bailarina e coreógrafa Mónica Lapa), é irmã da também atriz São José Lapa (oito anos mais nova). Desde há 25 anos dirige a Escola de Mulheres, companhia que criou com Isabel Medina com o propósito de divulgar a criação e a escrita teatral feminina. Esta semana, a meio da encenação do novo espetáculo, tirou uma hora para estar à conversa com o Observador no São Luiz.

Veja aqui imagens da peça "Sem Flores nem Coroas", protagonizada por Margarida Marinho e João Grosso (fotos de Estelle Valente) 6 fotos

Quantas peças já encenou?

Não sou nada de estatísticas, mas já foram algumas.

Só nas Escola de Mulheres, desde 1995, houve 70 produções. Nem todas terão sido encenações suas.

Houve várias da Isabel Medina, da Marta Lapa, do João Grosso, do Nuno Carinhas, do Antonino Solmer.

Vê-se mais como atriz ou encenadora?

Neste momento, mais como encenadora, até porque há poucos papéis interessantes para velhas. Talvez o papel de bruxa ou de avozinha.

Encenar e ser atriz ao mesmo tempo dá resultado?

Fiz isso duas vezes. Na primeira vez, por inconsciência. Foi precisamente com a mesma peça com que me tinha estreado como atriz: “Deseja-se Mulher”. Passados nove anos, achei que poderia encenar, que tinha percebido o que o Almada queria. Não correu mal, mas jurei para nunca mais. Tem de haver um olhar de fora.

Que qualidades tem um bom encenador?

Para já, tem de ser um artista e ter uma capacidade e uma visão global. Depois, tem de ser capaz de trabalhar em equipa, porque o teatro não é uma arte solitária. Muitas vezes, o encenador tem uma ideia quando estuda a obra e a prepara, mas frente aos vários criadores – cenógrafo, figurinista, iluminador, sonoplasta, e sobretudo os atores – as coisas podem evoluir para outros caminhos. Não pode é perder de vista a dramaturgia e ir por efeitos que rompam com a análise dramatúrgica do texto. Essa capacidade de trabalhar em equipa é muito importante, sem esquecer a liderança, porque em última análise o encenador tem a última palavra.

Pode haver conflitos.

Normalmente, acontecem. Nem sempre é tudo pacífico. Os atores também são criadores, muitas vezes querem dar alguma diferente de si mesmos. Como costumo dizer, se as coisas que eles trazem estão certas, maravilha, mas às vezes o atores querem fazer assim ou assado porque lhes dá mais jeito, porque estão habituados, porque aquela é a sua zona de conforto. Sim, aí por vezes há conflitos.

Como é que os resolve?

A bem ou a mal têm de ser resolvidos.

Disse agora que a primeira qualidade do bom encenador é ser um artista.

Sim, um criador, alguém com uma visão e que seja capaz de transformar a sua visão em imagens ou sons. Pode-se partir apenas de uma ideia que vai em crescendo, como agora se faz muitas vezes, nem sempre com um texto-base. No meu caso, gosto muito de textos escritos por gente de teatro. Acho que não sou melhor do que eles, por isso, acredito, embora muitas vezes não os respeite assim tanto. Lembro-me de ter dito sobre a minha primeira encenação que desrespeitei o Almada para o respeitar mais. Os anos passam, as mentalidades e a sociedade evoluem, portanto, os textos têm diferentes abordagens. Shakespeare continua universal, pode ser feito de várias maneiras, mas para isso é preciso que o encenador tenha uma ideia criativa, que seja capaz de transformar a sua ideia em beleza, se quisermos.