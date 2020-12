Para além do amor, a amizade. Pensar em Assis Pacheco é evocar as suas mesas de amigos, com os quais se demorava em conversas e gastronómicos deleites. Entre eles estavam, além de Rogério Rodrigues, Afonso Praça, João Rodrigues, José Cardoso Pires, Jorge Amado, Antonio Tabucchi. E Luis Sepúlveda. São deste último as palavras:

“Voltarei a Lisboa porque descubro que tudo o que me atrai na cidade tem a ver com o Fernando. A sua melancólica alegria tem a ver com ele. A sua alegre melancolia tem a ver com ele”.

Com o autor de O Delfim inventou textos para o suplemento satírico do Diário de Lisboa, A Mosca. Num deles noticia-se, com toda a gravidade, o seguinte: “O clássico ‘Embaixada a Calígula’, de Agustina, está a ser reduzido a ‘cartoons’ pela Cooperativa de Desenhadores Portuenses”. Quando Assis morreu, Cardoso Pires partilhou emoções guardadas: “Aqui para nós, palpita-me que não vou tardar muito a ir ter contigo, é cá uma fé, e até já sei que te vou encontrar ‘solitário, diante duma folha branca’ como o Maiakovski. Mas, sabes?, enquanto por cá ando fazes-me falta. Bastante, Assis. Mesmo bastante, acredita”.

“Meu Deus como eu sou paraliterário/ à quinta-feira véspera do jornal/ nadando em papel como num aquário/ ejectando a minha bolha pontual”

Classificou-se, a dada altura, como “um rapaz dos jornais”. Estreou-se na profissão de jornalista em 1 de outubro de 65 e o seu relógio registou muitas e muitas horas passadas ao serviço do jornalismo escrito, tendo trabalhado no Diário de Lisboa, no República, em O Jornal e na revista Visão. À circunstância, que transportava no lombo por causa do necessário sustento familiar, atribuía a responsabilidade pelo facto de não se ter derramado em prosas longas. O romance só aconteceu com Trabalhos e Paixões de Benito Prada, centrado na figura do seu avô materno, Santiago Mendez Doallo, galego da aldeia de Melias, Ourense.

Num depoimento dado durante a pesquisa, António Mega Ferreira colocou em bold uma característica: havia nele “um improviso muito preparado”, sendo o primeiro a chegar à redacção com a sua máquina de escrever. E também mantinha um sentido de organização, revelado no arrumo dos muitos livros que tinha em casa, vários dos quais recenseados, de modo conciso, no seu bookcionário, coluna em que revelou os seus apetites literários. Esta vocação sistemática, diz-se, pode ter sido consequência da disciplina a que forçou durante o desenho de uma tese universitária em Germânicas, na qual se dedicou a algumas gerações das literaturas inglesa, norte-americana e alemã. Apesar dos queixumes bem humorados, realizou-se no jornalismo, oficina onde pôde exercer, com imaginativo verbo, o seu gosto pela figura de esquina com uma boa história por contar.

“Gostaria, e não me deixam, de que se desse a César o que é de César e a Assis Pacheco o que ele reclama no fim de 1977: um pouco de descanso. Ser o cromo n.º107 e é o contrário disso”.

Em 1977 Assis Pacheco tornou-se conhecido de um largo público ao participar com a cunhada, Maria do Carmo de Ruella Ramos (“Carminho”), no concurso “A Visita da Cornélia”. Os que não o conhecem da palavra escrita lembram-se da figura do barbudo convivial que apareceu na televisão quando toda a gente via o mesmo programa. Com danças e cultura geral, a dupla vingou e arranjou morada no programa durante semanas. A dado momento, o barbudo de cabelos compridos interpretou uma canção com letra assinada pelo pai. Mais tarde, este revelou comoção com o gesto, não deixando de fazer um reparo em relação àquilo que considerava serem uns “descuidos capilares” do filho.

A subversão no corte de cabelo rimou com a provocação cívico-política. “Porque não chamar o nome aos bois quando até se trata de um programinha com uma vaca?!”, perguntou, ao fazer uma nota de rodapé a um poema inventado durante o concurso. O tema do desafio chamava-se sorte macaca e o autor de Tenho Cinco Minutos para Contar uma História (compilação de crónicas radiofónicas editada em 2017) decidiu redigir um poema sobre o único soldadão do seu batalhão a morrer em Angola. Polémica entornada.

O ser reconhecido na rua foi entendido por um espírito pouco dado a exposições como “um momento de excessiva popularidade”. Acerca disso deixou uma ironia: “Ainda hoje, por vezes, sou reconhecido como aquele senhor que entrou na Cornélia. Tratam-me pelo nome errado, mas lembram-se”. E nós? Nós tratamo-lo pelo nome certo e continuamos a lembrá-lo com uma saudade burra.