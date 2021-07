O jovem Karadima foi um dos muitos chilenos que, naqueles anos de grande dinamismo religioso, acabaram por entrar nos seminários católicos.

Estudou no seminário da arquidiocese de Santiago e foi ordenado padre em 1958, com 28 anos. Logo no início da atividade sacerdotal, trabalhando numa das mais seletas paróquias do centro da capital chilena, construiu uma reputação inigualável no contexto eclesiástico do Chile. Na década de 1980, foi-lhe confiada a paróquia de El Bosque, num dos lugares nobres da cidade, ponto a partir do qual Karadima consolidou o seu poder.

No centro da cidade, o padre Karadima atraiu dezenas de jovens à Igreja e conseguiu transformar a paróquia de El Bosque num dinâmico centro pastoral e num autêntico berço de vocações. Vários jovens católicos optaram pela via do sacerdócio devido à influência de Karadima — e foi precisamente a partir daí que o sacerdote começou a tecer uma poderosa teia de influências dentro da estrutura eclesiástica. Por um lado, porque rapidamente se assumiu como o maior angariador de vocações da Igreja chilena; por outro lado, pelo menos cinco dos seus pupilos chegariam em pouco tempo a bispos, alguns deles a posições de relevo na hierarquia, ficando em lugares-chave para o protegerem quando o seu lado mais negro viesse a lume.

Com o passar dos anos, Karadima adquiriu uma relevância excecional na Igreja Católica chilena. Responsável pela conversão de jovens, pela transformação da fé entre os mais novos e pela angariação de dezenas de novos padres, passou a ser considerado uma espécie de “santo vivo” — e o padre não hesitava em usar o argumento de que havia conhecido pessoalmente e privado intimamente com Alberto Hurtado para intensificar esse sentimento entre a população. Autêntico ícone e símbolo do catolicismo chileno, Fernando Karadima tinha aquilo a que a Igreja Católica chama “fama de santidade” — um dos primeiros critérios para o Vaticano canonizar alguém. Na prática, já era considerado um santo ainda antes de morrer, e poucos tinham dúvidas de que a canonização fosse o caminho lógico quando morresse. Sobretudo entre a elite católica chilena, Karadima representava tudo aquilo que um padre devia ser.

Por isso, nem a hierarquia nem os fiéis quiseram acreditar quando um conjunto de jovens se chegou à frente, ainda na década de 1980, para dizer que por trás de toda aquela fama de santidade estava, na verdade, um padre pedófilo, abusador e manipulador.

A queda ao fim de 25 anos de denúncias

A máscara só caiu em 2010, quando quatro homens moveram um processo nos tribunais civis contra Fernando Karadima, à época já com 80 anos, alegando que o “santo vivo” tinha abusado sexualmente deles durante décadas. Os quatro chilenos fizeram parte da elite de jovens formados por Karadima na década de 1980 e, durante vários anos, suportaram os abusos. Porém, quando decidiram falar em público contra o idoso sacerdote, a opinião pública voltou-se contra eles: simplesmente, não era possível que tivessem razão. Karadima nunca o poderia ter feito.

Todavia, aconteceu — e o processo movido em 2010 não só permitiu concluí-lo rapidamente, como também revelou a inação da Igreja ao longo de mais de duas décadas.

James Hamilton, um médico de 44 anos que falou publicamente sobre os abusos que sofreu da parte de Karadima e um dos quatro subscritores do processo contra o sacerdote, explicou ao The New York Times em 2010 como tudo aconteceu. Fascinado pela figura de Karadima, Hamilton entrou na esfera de influência do padre ainda com 17 anos, quando foi escolhido para participar nas atividades da Ação Católica. Fernando Karadima tornou-se no seu conselheiro espiritual e na sua principal figura de referência, um “representante de Deus sobre mim”, como o próprio Hamilton descreveu. Porém, logo nas primeiras semanas, Karadima começou a abusar de Hamilton: primeiro com beijos na boca, depois com toques nos genitais, que o jovem tentava evitar. Os abusos evoluíram e mantiveram-se durante duas décadas.

Outra das vítimas, o empresário Juan Carlos Cruz, de 46 anos, explicou àquele jornal na mesma altura que também foi atraído por Karadima aos 17 anos, na década de 1980, mas num período de especial fragilidade: após a morte do pai. O relato é semelhante ao de Hamilton: os beijos na boca, os toques nos genitais e o controlo psicológico. “Este homem tinha poder total sobre mim”, disse Cruz ao The New York Times. “Eu só queria cometer suicídio, mas não tive coragem suficiente para o fazer e não queria fazer isso à minha mãe.”