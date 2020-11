Fernando Medina entende que o Chega devia ser considerado ilegal e que, em breve, essa discussão vai ser colocada. O dirigente e autarca socialista não tem dúvidas sobre o carácter “xenófobo, racista e intolerante” do partido e acusa o PSD de ter claudicado perante André Ventura. “Não vejo nenhum bom resultado que o PSD retire disto que não seja a sua fragilização”, diz.

Numa edição especial da “Vichyssoise”, gravada a partir dos Paços do Concelho, em Lisboa, o presidente da Câmara defende a resposta que o Governo tem dado à segunda fase da pandemia, ainda que reconheça que a situação é grave. “Estamos numa trajetória que não é sustentável do ponto de vista da evolução da pandemia”.

O autarca não esconde que o Governo atravessa um momento sensível e que a crise política é uma possibilidade, mas já vai ensaiando a narrativa socialista: “No dia em que Governo do PS cair o que estará como alternativa será um governo liderado pela direita com o apoio do Chega”. Sobre as presidenciais, Medina não tem dúvidas: Marcelo Rebelo de Sousa é o homem certo, no momento certo. Já o tabu sobre as suas pretensões de suceder a António Costa o tabu mantém-se: “Eu não sonho com a liderança do PS, nem com a sucessão de António Costa”. Nem que Cristo desça à Terra? “Não sou católico”, ironiza.

Acha que o governo está a fazer uma boa gestão desta segunda fase da pandemia?

Esta segunda fase é a fase mais dura, indiscutivelmente, e está a ser a fase mais dura em toda a Europa. A segunda fase está-se a processar exatamente como a primeira. É um movimento que se desloca de leste para oeste na Europa…

Mas era mais ou menos expectável que iria haver uma segunda vaga, o Governo preparou-se devidamente para ela

O que um Governo pode fazer, relativamente a uma segunda vaga, é aumentar a capacidade de resposta do SNS. Acho que isso é feito. Hoje temos uma situação que, do ponto de vista do número de casos em Portugal, é quatro a cinco vezes mais do que tivemos no pico da primeira fase. O número de internamentos é duas a três vezes mais do que tínhamos, e em termos de Cuidados Intensivos, é uma vez e meia a duas vezes mais do que tivemos no máximo na primeira fase, durante um período mais prolongado. Temos capacidade reforçada para lidar com este crescimento, mas claro que esta capacidade não é ilimitada. E por isso é muito importante que as medidas venham a ser tomadas. o que temos de fazer é dar um sinal muito claro de regresso a práticas de afastamento social e de confinamento.

Ainda ontem ouvimos os especialistas dizer que devíamos ter tomado medidas mais duras e mais cedo quando os números já eram alarmantes, o Governo reagiu atempadamente?

Acho que o que era importante e essencial fazer para prevenir uma segunda vaga era reforçar o sistema nacional de saúde, a nossa capacidade de resposta, e acho que isso aconteceu. A preparação do país face à primeira vaga é hoje diferente, o país tem hoje uma capacidade de preparação que não tinha. Se Portugal devia ou não confinar mais rapidamente e de forma mais intensa e mais cedo…

Devia?

Acho que há aqui um equilíbrio que tem de ser feito e que é sempre muito difícil de fazer. Hoje vemos, aliás, que não há unanimidade nem consenso no país como houve na primeira fase da pandemia no sentido de um confinamento muito rápido, muito brusco e muito agressivo. Nós tivemos a economia fechada durante várias semanas. Ninguém hoje no país defende essa solução.