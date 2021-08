Como tem sido a rotina nestes últimos dias de treino em Portugal?

Tem sido muito aproximada daquilo que normalmente fazemos para as grandes competições, como os campeonatos da Europa ou os campeonatos do Mundo. Não há muita ciência, não há muito que inventar, quando as coisas correm bem são para continuar. Acordo todos os dias por volta das 7h ou 7h30, o primeiro treino é por volta das 9h e fazemos duas sessões de treino de manhã. Depois almoço e faço uma sesta, cujo o tempo nunca é certo e pode variar. Tento acordar com o máximo de energia possível, lancho e preparo-me para os dois treinos da tarde. Geralmente faço três a quatro treinos por dia, mas depende muito da especificidade do que vou fazer. Se treinar velocidade pode ser uma sessão mais longa, mas com menos quilómetros porque preciso de mais tempo para a recuperação entre as séries. Os treinos na água variam sempre entre os 90 minutos e uma hora e meia. Basicamente tento descansar o máximo possível e tentar ter alguns cuidados com a alimentação, evitar tudo o que é gorduras, excesso de sal e açúcar, tudo isto acaba por ser fundamental para conseguir ter uma boa constituição corporal.

Está há dois anos a preparar estes Jogos Olímpicos e já disse que estava numa das suas melhores formas físicas. Isto deve-se à idade, à experiência ou à preparação?

Espero chegar lá numa das melhores formas físicas de sempre e isso é sobretudo resultado da nossa experiência, de saber controlar vários fatores. Com o tempo, começamos a conhecer melhor o nosso corpo e a perceber exatamente o que estamos a produzir em cada treino. A idade não traz só desvantagens, também tem as suas vantagens, penso que um atleta mais novo tem mais dificuldade em controlar as suas emoções e manter o foco. Quando falamos noutros países, como Alemanha ou Hungria, todos eles têm um acompanhamento muito mais rigoroso, os atletas são autênticas máquinas no momento da competição, enquanto que nós não.