É mais complexo reabrir escolas ou fechá-las?

Ambas são decisões incrivelmente complexas, porque envolvem equilibrar o que é bom para os alunos, num sentido educacional, com o que é bom para as famílias. Parte da pressão para reabrir as escolas vem da necessidade de permitir que os pais regressem ao trabalho para ganhar a vida e contribuir para a economia. Esses são objetivos importantes: uma recessão prolongada que se transforma em depressão económica deixa muitos adultos desempregados, causando sérios danos às pessoas, incluindo crianças. Parte da pressão para reabrir vem também da perceção de que a escola é, de muitas maneiras, um campo de jogo nivelado que iguala as diferentes circunstâncias sociais das crianças e oferece oportunidades iguais de aprendizagem. Se as escolas fecham, essas diferenças sociais desempenham um papel mais direto nas oportunidades educacionais, e o resultado são as lacunas na igualdade de aprendizagem que se tornaram evidentes na primeira fase da resposta à pandemia. Essas são boas razões para querer reabrir as escolas. Por outro lado, reabrir escolas antes que exista uma vacina eficaz para prevenir infeções ou mitigar o seu impacto é um risco para a saúde de crianças, professores e outras pessoas que trabalham nas escolas, bem como para as suas famílias. Portanto, a decisão de reabrir escolas envolve equilibrar essas preocupações, e isso é incrivelmente difícil. Em alguns casos, a decisão de abrir ou fechar escolas envolve ter de escolher entre opções que são todas más opções.

O que deve orientar a decisão sobre o melhor momento para reabrir escolas? Os calendários escolares normais?

Devemos entender que uma pandemia global é um evento sério e extraordinário, onde faz pouco sentido fixarmos-nos nas formas tradicionais de fazer qualquer coisa. Este é um momento em que precisamos de clareza quanto a objetivos, capacidade de escolher prioridades e de ter grande flexibilidade e criatividade no desenvolvimento de caminhos para alcançar esses resultados. Recuperar a perda de aprendizagens e as desigualdades criadas pela pandemia exigirá a colaboração de todas as partes interessadas, vontade de fazer mais do que o habitual e de diferentes maneiras. Talvez prolongando a duração do dia escolar, talvez reduzindo o período de férias, talvez aprendendo durante o fim de semana. Nesse contexto, devemos pensar com grande flexibilidade nos calendários das escolas. Não faz sentido fixarmos-nos num calendário escolar que foi desenvolvido para uma economia agrária e que, na maioria das sociedades, não apoia a aprendizagem ou os alunos. A necessidade de recuperar a perda de aprendizagem pode exigir mudanças nos calendários escolares, para que, quando os alunos regressarem à escola, cumpram dois anos num só, para que recuperem o que não aprenderam no ano anterior e aprendam o que é esperado deles no próximo ano.

Após a reabertura das escolas, a frequência dos alunos deve ser obrigatória?

Devemos manter a aspiração de que a educação é um direito humano universal e a expectativa de que todas as crianças devem ter acesso a ela. A expectativa de que todas as crianças aprendam deve ser mantida, mas deve haver flexibilidade das escolas fornecendo vários caminhos que possibilitem o envolvimento de todos os alunos, mesmo que as suas circunstâncias pessoais exijam que eles se envolvam de formas diferentes.

O distanciamento social vai ser o maior problema no regresso às aulas ou vai fazer parte da solução e levar-nos a pensar em novas formas de aprender?

Ambos. A curto prazo, o distanciamento social restringe a nossa capacidade de educar da forma que sabemos educar. Mas o distanciamento social também pode estimular a criatividade e a inovação para nos levar a pensar em novas maneiras de como educar.

A preocupação inicial das escolas foi migrar para o online em tempo recorde — segundo as suas pesquisas só metade dos alunos teve acesso à maioria dos conteúdos durante a pandemia. Para o próximo ano letivo isso já não basta?

Precisamos de abordagens integradas para chegar a todos os alunos e oferecer-lhes oportunidades que os ajudem efetivamente a aprender. Felizmente, existem muitas tecnologias disponíveis, incluindo opções de baixo custo, que possibilitam a criação de um sistema multifacetado que pode ter alcance máximo.

Nos últimos quatro meses, colaborei com colegas da OCDE, do Banco Mundial e da Organização HundrED, e estudámos a inovação educacional sem precedentes que foi desencadeada pela pandemia, olhando para a forma como as escolas, agrupamentos, municípios, governos regionais e nacionais, criaram novas maneiras de criar oportunidades de aprendizagem. As abordagens com maior sucesso desenvolveram estratégias multimédia — educação on-line sempre que possível, media em papel, rádio, televisão e tecnologias móveis — e algumas foram feitas com código aberto e tecnologias de baixo custo. Pode-se aprender muito estudando a experiência global.