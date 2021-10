Como agora.

Então será algo tão significativo como então, simplesmente dirigido a um segmento que foi o único que ainda não teve desagravamento. Quando se fez o desdobramento, foram alteradas as taxas do então segundo e terceiro escalão mas foi baixado o limiar do que constitui hoje o sexto escalão por forma a que a alteração fosse neutra, do sexto escalão para cima — estamos a falar aí de cerca de 3,5% dos agregados. Portanto, acredito que o Governo ao falar do sexto escalão está a fazer algo que me parece justo: se as pessoas com mais rendimentos não foram a prioridade no desagravamento, também devem beneficiar dele. No caso do terceiro escalão, estamos a falar de algumas centenas de milhares de agregados que serão abrangidos.

Acredita que a negociação com o BE está mesmo a existir e que há possibilidade o partido não votar contra o Orçamento?

Que a negociação está a existir, aparentemente sim e não está a ir a lado nenhum, segundo as declarações do BE. É uma estratégia prudente, sobretudo na atual configuração que permite a aprovação do Orçamento com mais do que uma geometria. É prudente manter várias vias possíveis de aprovação do Orçamento.

Esta semana ouvimos António Costa a mostrar-se otimista em relação a isso e o BE diz que é até demasiado otimista tendo em conta o rumo das negociações. Podemos ter António Costa a acusar o BE de desertar, daqui a uns dias?

A experiência do ano passado é que houve pela primeira vez uma divergência entre os dois partidos que durante alguns anos tinham votado sempre o OE. Mas também é certo que mudaram as condições políticas, porque na legislatura anterior eram sempre necessários os dois e agora não são. A experiência do ano passado diz-nos que é possivel que o OE seja aprovado só com os votos de um dos dois partidos e aqui não sou um observador neutro. Se me perguntam se a culpa vai ser do BE ou do Governo, os ouvintes perdoar-me-ão que tenha uma visão um pouco enviesada nessa matéria.

Acredita que o BE traz para cima da mesa matérias que já sabe serem impossíveis, para bloquear a negociação?

Há uma observação que posso fazer que me parece que o BE coloca em cima da mesa matérias que simplesmente não são orçamentais. Tenho visto com frequência falar da legislação laboral, que é matéria que não é orçamental e não deve fazer parte da discussão sobre o Orçamento.

Embora o Governo não tenha problema em fazer legislação paralela — como fez com o provedor dos animais, para o PAN — na negociação do Orçamento…

Nesta coisa de legislar no OE coisas que não têm nada a ver com o Orçamento nenhum partido está inocente.

Tem dito que é um pessimista que se tornou um otimista forçado na negociação do Orçamento…

Pelo menos realista.

O que pergunto é se este contexto político, num pós autárquicas em que alguns municípios fugiram ao PS e outros ao PCP, criou pressão adicional sobre esta negociação? Vai contaminar a posição do PCP?

É muito difícil analisarmos a posição do PCP porque existe um forte debate interno que não sai cá para fora. É muito difícil perceber como é que o PCP analisa estes resultados autárquicos. Agora, já não é a primeira eleição em que se diz que o PCP está a ser penalizado pelo alinhamento de votos com o PS e isso não impediu o PCP no ano passado de continuar a fazer esses entendimento. Não vejo de onde viria uma alteração da posição do PCP.

E o Governo está pronto para governar em duodécimos se tiver de ser?

É mais viável do que governar com um Orçamento que não se pretende. A governação em duodécimos tem limitações, mas se estiver em causa a aprovação de medidas que tornem impossível a governação e não havendo alternativa — que seria a clarificação por via de eleições — é preferível continuar a governar com o Orçamento anterior em duodécimos do que com um Orçamento que não se deseja.

E isso não precipitaria o país para eleições antecipadas logo de seguida?

Não temos grande experiência disso, não me recordo de um governo ter caído por uma votação de Orçamento. Houve o segundo governo de José Sócrates mas caiu por uma votação que tinha conteúdo orçamental, mas não era um Orçamento. Não me lembro de alguma vez ter caído um Governo por rejeição de um Orçamento.