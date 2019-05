Ferro na cervejaria a salvar a honra da “geringonça” e a pedir “um grande resultado para a esquerda”

Ex-líder socialista foi ao almoço do PS da Trindade para acalmar os ânimos do ataque à esquerda para a qual pediu mesmo "um grande resultado" no domingo. Uma coisa é a Europa, outra é Portugal, disse.

O dia socialista está de tradição em tradição até à novidade final, que é um comício de fecho de campanha na Praça do Município de Lisboa. De manhã, Pedro Marques fez uma arruada em Moscavide e depois almoçou na Cervejaria Trindade onde “mudou a fórmula do molho, mas não o PS”, registou o líder António Costa. E onde, antes da descida do Chiado, falou Eduardo Ferro Rodrigues para assinalar que “estas eleições também são um momento importante para o processo político português”, elogiando a “geringonça” e pedindo “um grande resultado da esquerda em geral e do PS em particular”.

A Ferro “cheira-lhe o que vai acontecer” no domingo: “O PS vai ter uma grande vitória”. Mas o socialista também foi ao tradicional almoço de campanha para acalmar os ânimos dos últimos dias, em que ia em crescendo o ataque aos parceiros do Governo no Parlamento, BE e PCP. E também para separar águas entre o papel destes dois partidos na União Europeia e a utilidade que mostraram dentro de portas. “Daqui a poucos meses temos legislativas”, disse Ferro que considera que as Europeias, por isso mesmo, “ou são um travão a que a experiência bem sucedida dos últimos quatro anos possa ser continuada em outubro, ou são um reforço para que essa experiência que tem conseguido tão bons resultados possa continuar”.

Assim, o ex-líder do partido diz ser “fundamental que haja um grande resultado da esquerda em geral e do PS em particular”. E ainda separou os planos, explicando que “não é preciso fazer um desenho para se perceber que o sistema de alianças que tem funcionado em Portugal não é reproduzível à escala europeia. Tanto que, no acordo feito, não constavam questões de solidariedade política à escala europeia”.”Há que distinguir as duas lógicas de compromisso”, rematou.

Ferro ainda saudou Pedro Marques pela “campanha sem falhas” e em que “foi provocado de forma violenta”. E depois ouviu o líder António Costa sublinhar as referências feitas na Europa à mesma “geringonça”, salientado que se falava da solução política portuguesa como uma “espécie de aldeia gaulesa dos livros do Astérix, como o último Governo socialista na Europa. O que podemos dizer é que esta aldeia tem de crescer bastante”.

“Em quem votam os candidatos dos outros partidos para a Comissão?”

Mas logo de seguida apontou para as diferenças europeias face à esquerda quando questionou: “E agora, os candidatos dos outros partidos em quem vão votar para presidente da Comissão Europeia? à nossa esquerda não sabemos” e “à direita vão votar em Manfred Weber”, referindo-se ao candidato apoiado pelo PPE à Comissão como o homem que defendeu sanções a Portugal por violação do limite do défice.

E isto para pedir o voto no PS: “Ou vão votar em quem não se sabe em quem votará para presidente da Comissão, ou no PSD e CDS que vão votar em quem quis sancionar Portugal, ou vão votar no PS que apoia a eleição de um um socialista para a Comissão que pode começar a fazer na Europa o que começámos a fazer há três anos”.

Costa também fez o apelo ao voto recordando tempos em que “à pala de acreditar e confiar nas sondagens já muita gente teve muitos desgostos em muitas eleições”. “Não liguem ao que dizem as sondagens”, preveniu perante a sala de socialistas onde se contavam vários governantes, entre eles os ministros Vieira da Silva, Augusto Santos Silva, Mário Centeno, Eduardo Cabrita, Siza Vieira, Graça Fonseca, Nelson Souza e Mariana Vieira da Silva. Na mesa de honra estava também o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, o líder do PS-Lisboa Duarte Cordeiro (e também membro do governo) e a secretária-geral Adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

Pedro Marques falou para insistir no apelo ao voto na vitória da “esperança” sobre “o medo” no próximo domingo. “Não é tempo de aventureirismos de um pé dentro e outro fora”, reforçou ainda sublinhando a mensagem dos últimos dias sobre a “ambiguidade” dos parceiros de esquerda na Europa.

De manhã, o PS passou por Moscavide, numa arruada que costuma fazer sempre até porque naquela localidade nunca perdeu uma eleição desde 1975. Pedro Marques distribuiu “rosinhas socailistas”, como ia dizendo às senhoras que presenteava com a flor símbolo do partido.

Neste último dia, o candidato foi repetindo a quem encontrou a importância do voto no próximo domingo. E esta tarde, depois do almoço, avança para a Rua Garrett para fazer a descida do Chiado até à Praça do Município.

