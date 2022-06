Festejos do FC Porto. O que se sabe sobre a noite em que um adepto dos dragões foi assassinado

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O crime que aconteceu na Alameda das Antas, no Porto, durante os festejos do título do FC Porto, começa agora a ser desvendado. Confusões antigas entre dois grupos, agressões e promessas de retaliação que terão começado no Estádio da Luz, em Lisboa, resultaram na morte de Igor Silva, o adepto dos azuis e brancos que foi esfaqueado no meio da multidão, a 8 de maio deste ano. E esta quarta-feira, exatamente dois meses depois do crime, a Polícia Judiciária anunciou a detenção de nove pessoas, por suspeitas de estarem ligadas a este caso.

Os inspetores da PJ têm estado a trabalhar e acreditam ter já conseguido juntar as peças para contar a história daquela noite. Tendo em conta que participaram milhares de pessoas nos festejos do campeonato, esta tarefa tornou-se mais difícil, como adiantou fonte da PJ ao Observador. Até agora, contam-se dez pessoas detidas – Renato Gonçalves, em prisão preventiva há um mês por suspeitas de ser o autor material do crime, o seu pai, Marco Gonçalves, conhecido por Marco “Orelhas”, e oito amigos e familiares.

Todos os detidos desta quarta-feira, com idades entre os 20 e os 42 anos, são suspeitos da coautoria de homicídio qualificado e de ofensas à integridade física e serão presentes a um juiz já esta quinta-feira, para ficarem a conhecer as respetivas medidas de coação. De acordo com fonte da PJ, “alguns já tinham historial por agressões ou por tráfico de estupefacientes”.