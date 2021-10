Ligou-se ao Movimento por um Mundo Melhor (MMM) para promover a renovação proposta pelo Concílio Vaticano II (1962-65); esteve no início do trabalho da Igreja com os jovens, depois da quebra dos movimentos de jovens de Ação Católica, na segunda metade dos anos 1970; organizou a primeira visita do Papa João Paulo II a Portugal, em 1982; e, a seguir, coordenou a “pastoral do domingo”, que pretendia vincar a importância do dia semanal de descanso. Passou ainda pela luta nacional contra a droga, criou as estruturas católicas para a saúde, foi pároco do Campo Grande (Lisboa), onde inovou na liturgia, na catequese e na ação social. O padre Vítor Feytor Pinto, que morreu nesta quinta-feira em Lisboa com 89 anos, foi dinamizador, organizador, formador, num trajeto que uniu a sua entrega aos cristãos, à sociedade e aos amigos, para lá das diferenças. E que não deixava de afirmar em permanência o lado bom da vida e o otimismo perante a realidade.

Sobre a conciliação entre cristianismo e sociedade, escrevia o também recentemente falecido Presidente Jorge Sampaio, no livro “O Caminho Faz-se Caminhando”, de homenagem a Feytor Pinto pelos 50 anos da sua ordenação, em 2005. Figura “notável na síntese entre a fé cristã e o mundo atual”, dizia Sampaio, o padre Vítor sabia “conciliar, de maneira singular, as orientações doutrinárias da Igreja Católica, sobre as delicadas questões da vida e da ‘ordem terrestre’, com a evolução das ciências da saúde e com o imperativo da democracia avançada”.