O coordenador do Chega na comissão de inquérito garante que não se sente desautorizado ao ser substituído por André Ventura em audições mais mediáticas, como a de Frederico Pinheiro ou João Galamba e diz até sentir-se “honrado” por poder contar com o presidente do Chega nesta comissão.

Filipe Melo partia com baixas expectativas relativamente aos esclarecimentos de João Galamba — cuja audição ocorreu após a gravação desta entrevista — até porque entende que o ministro das Infraestruturas “devia entrar na comissão já como ex-ministro” e reforça que Marcelo Rebelo de Sousa “já devia ter demitido o Governo”.

Quanto aos trabalhos da comissão, Filipe Melo critica Jorge Seguro Sanches por ter deixado a presidência da comissão “sem ter comunicado à restante Mesa” e assegura que todos os deputados estão disponíveis para trabalhar, mas que “audições de segunda a sexta eram humanamente impossíveis” e que serviam apenas “para acelerar os trabalhos para pôr fim à tortura ao PS”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.