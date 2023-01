Era o seu semblante, não quando falava, mas quando escutava, que o denunciavam. Sentado na cadeira do réu, encapsulada por uma redoma de vidro, Adolf Eichmann deixava transparecer uma cara umas vezes de condescendência, outras de arrogância, sempre na condição de quem não reconhecia autoridade aos seus julgadores, até porque foram o grupo étnico e religioso que ele próprio arquitetou extinguir através do Holocausto, um esquema que matou cerca de seis milhões de judeus sob o jugo da liderança nazi de Hitler. E é nestes pequenos pormenores de imagem no julgamento mais mediático à época, transmitido à escala mundial, que podemos ver o idealista, ao contrário do mero burocrata que, quando abria a boca para falar em tribunal, em abril de 1961 em Jerusalém, depois de ter sido capturado pelos serviços secretos israelitas (a Mossad) na Argentina, dizia que se limitava a obedecer a ordens. O recém-criado estado de Israel nem televisão tinha, na altura. Mas mandou vir equipas de Inglaterra para filmarem todas as sessões do julgamento. Aos operadores de câmara foi-lhes dito: “filmem a cara de Eichmann”.

A nova série documental de três episódios sobre este julgamento, intitulada “A Confissão do Mal: As Gravações Perdidas de Eichmann” e que se estreia esta sexta-feira dia 27 no canal por cabo TVCine Edition, refuta a teoria de Hannah Arendt, que diz que o verdadeiro perigo do mal reside na banalização, na burocratização de atos hediondos perpetrados por indivíduos que não compreendem a gravidade – nem a responsabilidade – do que estão a fazer. Arendt, ela própria judia, que foi discípula e amante do fenomenólogo alemão Martin Heidegger e teve de fugir para os Estados Unidos, cobriu o julgamento de Eichmann para a revista New Yorker e aplicou-lhe a sua teoria. Viu um homem cândido, irrefletido, com um ar um pouco desleixado, naquela sala de audiência. Ao contrário do homem austero, muito poderoso, aperaltado por uma farda militar. Quem era afinal Adolf Eichmann?

Esta série documental advoga não haver margem para dúvidas. Adolf Eichmann foi um ideólogo e não um mero seguidor de ordens. Foi um ator – foi-o na Argentina, enquanto disfarce, foi-o no julgamento em Jerusalém, enquanto tentativa de sobrevivência. A perceção de Hannah Arendt foi então muito criticada pela comunidade judia. “A teoria de Hannah Arendt é muito inteligente e pode explicar em boa parte o que aconteceu no Holocausto: muita gente serviu-o em termos burocráticos, muita gente não queria saber das consequências do que fazia, estava a seguir ordens”, explica-nos o realizador da série, o israelita Yariv Mozer, via videochamada. “Isto é muito importante de compreender: ela escreveu a sua teoria anos antes de assistir ao julgamento de Eichmann. Tinha a sua teoria, veio ao julgamento e só depois é que publicou o livro aplicando a teoria a Adolf Eichmann.”

[o trailer de “A Confissão do Mal: As Gravações Perdidas de Eichmann”:]

