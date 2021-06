Olhando para o primeiro episódio, o que mudava? Já com alguma distância…

Mudava muita coisa. Para quem faz televisão, teatro, tudo o que seja efémero, não há muito a fazer. É um exercício ingrato e cruel. Podíamos ter ido mais a fundo em muitas questões. Havia muito mais para dizer, foi cortado muito texto no programa. Por isso é que pareceu mais acelerado. O próximo vai ser mais fácil, sobre a luta das audiências. Mas depois o terceiro já não [sobre racismo].

Essa ideia de deitar texto fora é das mais abordadas entre guionistas. Como é que funciona esse processo?

Temos uma equipa de jornalistas e guionistas. Começa com uma conversa entre todos, falamos do tema, o que queremos e depois há um longo processo de pesquisa. A partir daí, nós pegamos naquilo e tentamos perceber o que é essencial e o que pode não ser. Quando passa para os guionistas, há uma preocupação em fazer humor de uma forma respeitável e que não comprometa a passagem da informação. É um equilíbrio complicado e é o que dá mais trabalho.

O que tem mais peso: ter graça ou ter razão?

Não tenho razão em nada. O que fazemos é precisamente isso. Apresentamos os estudos mais fidedignos e, a partir daí, procuramos o que já está comprovadamente feito. Damos todos peso ao que é verdade, ao que é importante partilhar, mais do que ao ter graça. A grande diferença deste programa para outros é essa. Ter graça é uma forma de trazer as pessoas connosco. Para que fiquem curiosas, não se sintam excluídas. Queremos falar para mais pessoas, para que os temas, que habitualmente são mais complexos, aqui sejam mais fáceis de entender.

Passando para as críticas, tivemos dois momentos apelidados de “propaganda ao governo”: entrevista a Marcelo Rebelo de Sousa e uma visita ao parlamento para falar brevemente com o deputado socialista José Magalhães, o “pai” da carta de Direitos Humanos da Era Digital. Vamos ao segundo. Porque não fazer uma conversa com mais provocação? Ou porque não ouvir vozes contra o tal documento? O chamado contraditório…

A provocação está lá. Mais uma vez: estou a fazer há muitos anos o exercício de ter centenas de pessoas que gostaram, ficaram a descobrir uma data de coisas neste programa, mas dou mais atenção às críticas. É um exercício ingrato e que desrespeita as pessoas que não têm essa opinião. Nós não fazemos jornalismo puro. Queremos aguçar a curiosidade das pessoas para saberem mais sobre um assunto. É uma missão muito difícil e grande o suficiente para nós. Em relação ao contraditório, esse artigo 6º, o que fazemos é pôr a hipótese de poder criar censura e um controlo sobre o que é feito nas redes sociais, e depois vamos perguntar à pessoa que escreveu a carta porque é que não é bem assim. Se podia ter posto em causa? Já o fiz. O que tentamos ter é os dois lados. Se questionamos os dois lados até ao final da vida não consigo ter programa. O meu lugar não é provocar mais. É dar os dois lados. Depois as pessoas tiram as suas próprias conclusões. Só o facto de estarem a falar no assunto já me parece estupidamente positivo.

Queria largar agora um pouco o “Programa Cautelar” e falar do seu trajeto até aqui. Esta mudança radical no formato foi um clique durante a pandemia?

Não sei se foi. Já tinha vontade de fazer algo do género há muito tempo. Fazer entretenimento puro durante muitos anos, tendo uma consciência social, é difícil. Quando decidi sair do “5 para a Meia Noite” teve a ver com cansaço, por exemplo, ou com o facto de que, com os meios que tinha, o programa já tinha crescido até onde podia comigo ao leme. Mas o clique pode ter chegado durante a pandemia, sim. Estava em casa fechada, e tive uma proposta: “O que queres fazer?”. Ter esta abertura da RTP, estando completamente fechado, não se poder fazer grande coisa… achei que a informação complexa estava cada vez mais distante das pessoas. Há muitos assuntos que devemos perceber, que o serviço público tem alguma responsabilidade em tentar que mais gente entenda. O meu ímpeto foi ter tido a oportunidade de criar um projeto novo. E de achar que também não vou fazer televisão durante muitos mais anos. Acho mesmo que não vou. Se quiser sair, preferia sair com um programa deste género e não com algo que não corresponde ao que sou profissionalmente.

Tenho-a ouvido dizer isso várias vezes. Porque acha que o seu ciclo televisivo está a chegar ao fim?

Há uma pressão muito grande na televisão de hoje. Tem a ver com redes sociais, com o facto de toda a gente achar que pode dar uma opinião sobre tudo. São sinais dos tempos. Tudo bem. Mas quando fazes as coisas de forma honesta, sem intenção maldosa, e tu, de repente, colocas-te na televisão e toda a gente diz o que quer, como quiser, é algo que destrói, corrói e cansa. Essa corrosão já me está a fazer confusão. Tenho a sorte de ter outros interesses. Sempre fiz teatro. Sempre gostei. Deixar de fazer televisão não me vai fazer grande mossa. Gosto muito de ler. Estou bem [ri-se].

É ao teatro que tem mais vontade de regressar?

Sim. Sempre trabalhei como atriz. Até ao ano passado fiz teatro. Mas estar dedicado só a isso é algo que me faz falta. Em televisão é tudo muito desgastante, então como eu trabalho… nunca fui de dizer para escreverem os textos, ir para o teleponto, dizer aquilo e meter-me logo em casa. Não. Nunca trabalhei assim. E não o fazer é muito desgastante. Porque estás constantemente a pôr-te em causa. Essa responsabilidade de estar num fórum que fala para tanta gente começa a pesar-me. E a crueldade, por vezes, é difícil de lidar. Ao contrário de outras pessoas, que dizem para não ligar, eu não consigo. As palavras tocam-me. Não me apetece viver o resto da minha vida a levar com isso.

Então o teatro é um lugar seguro para onde quer regressar?

É um tipo de trabalho mais sereno e mais prolongado. A televisão é tudo para ontem. Tem de estrear, depois disso já acabou. Nós estreamos o “Programa Cautelar” e nem sequer tive tempo para curtir o que as pessoas disseram de bem. Já estou a pensar no outro. Estás constantemente numa luta contra a maré, em esforço. No teatro há mais tempo. A luta não é tão desgastante. A arte, na sua generalidade, é mais serena.

Há uma luta maior relacionada com as questões inerentes à profissão.

Sim. Há não sei quantos anos, porque a minha memória cronológica não vale nada, essa foi uma das razões para começar a fazer televisão. Tenho essa noção. Fui cobarde ao perceber que me angustiava demasiado ser atriz e não saber se tinha trabalho na semana a seguir. Ou até ter de ceder muito para ter trabalho, que talvez não me interessasse assim tanto. Essa angústia fazia-me mal. Foi aí que procurei outras saídas.

Mas ainda sobre o teatro, sobre o que se questiona quando o faz?

Tudo. A arte na generalidade tem uma forma de tocar nas pessoas que joga com o emocional e não com o racional. E quando tu consegues ir direitinho ao coração das pessoas, sem passar pelo filtro racional, é uma maneira mais pura de tocar nas pessoas. É mais bonito. É muito difícil alguém ver um espetáculo e dizer que é ideológico. Quando vais ver, estás mais aberto, mais predisposto a receber. Gosto muito disso. E parece-me mais eficaz.

Passados estes anos todos, já não se leva a sério? Julgo ter lido que quando era mais nova essa era uma luta constante.

Essa preocupação está sempre lá. Tem a ver com a essência da pessoa mesmo que lute contra isso. É essa a resposta.