Em apenas três dias, mais de 40 voos do Reino Unido aterraram no Porto, as esplanadas encheram, os hotéis também e até já houve confrontos violentos nas ruas. Afinal, a “bolha” de segurança anunciada pelo Governo para a final da Liga dos Campeões, este sábado no Porto, não foi cumprida.

“As pessoas que vierem à final da Liga dos Campeões virão e regressarão no mesmo dia, com teste feito, em situação de bolha, ou seja, em voos charter, com deslocações para uma zona de espera. Daí irão para o estádio e depois para o aeroporto, estando em território nacional menos de 24 horas, numa permanência em bolha e com testes obrigatórios, feitos, em princípio, antes de entrarem no avião”, disse a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no dia 13 de maio, após uma reunião do Conselho de Ministros.

Quatro dias depois desta comunicação ao país, a 17 de maio, Portugal abriu as fronteiras e passou a receber viagens não essenciais e, consequentemente, turistas britânicos que apresentassem um teste PCR negativo, um cenário que permitiu aos adeptos do Chelsea e do Manchester City chegarem mais cedo ao Porto para ver o jogo no Dragão. A tese da bolha ficou, aliás, desde logo fora da equação. “O nosso aeroporto não teria capacidade para receber tanta gente e reenviar no mesmo dia. Em termos logísticos essa operação era totalmente impossível”, sublinhou ao Observador Luís Pedro Martins, Presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal.

Desde quarta-feira que a cidade tem sido invadida por milhares de britânicos, com ou sem bilhete para o jogo, contrariando também as expectativas da UEFA. “A esmagadora maioria dos adeptos dos dois clubes finalistas viajará através de 80 voos ‘charter’ (…) Estas medidas visam assegurar que tanto os adeptos visitantes como a população local possam ter um dia seguro e evitar, na medida do possível, o contacto entre ambos”, garantiu a organização do futebol europeu. Nada do que acabou por acontecer.