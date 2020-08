De que forma é que as eleições de outubro, no Benfica, já podem estar em jogo no próximo sábado? Uma derrota com o FC Porto vai complicar aquele que já será o maior desafio eleitoral de Luís Filipe Vieira desde que é presidente?

Acho que não porque ainda falta muito tempo. O que vai definir, do meu ponto de vista, a dificuldade que Vieira vai ter ou não para vencer as eleições é a posição em que vai estar no Campeonato em outubro e se conseguiu a qualificação para a Liga dos Campeões. Se for em primeiro em outubro e conseguir a qualificação para a fase de grupos [da Champions], acho que ganha. E ninguém se vai lembrar daquilo que aconteceu ao Benfica esta temporada, muito pouca gente se vai lembrar, daqueles que votam. Se não for em primeiro no Campeonato, acho que é decisivo. Se juntar a isso o falhar da qualificação, bom, então eu acho que pode perfeitamente perder as eleições por isso. Não terá nada a ver com a Taça. Normalmente em Portugal funciona assim, pelo momento.

Será o último jogo oficial antes de Jorge Jesus pegar no Benfica. O treinador tem mais coisas para aproveitar ou para melhorar nesta equipa?

Acho que vai bagunçar aquilo tudo. Acho que vai partir pedra, vai partir tudo. Partir tudo no bom sentido, vai construir de novo, de raiz. Porque eu não vejo muitos pontos de ligação entre aquilo que acho que são as ideias e a maneira como jogam as equipas de Jorge Jesus e a forma como o Benfica foi jogando com Rui Vitória e com Bruno Lage. Acho que é construir de novo. É fazer um reset àquilo que são os comportamentos dos jogadores com bola e sem bola. Obviamente que vai aproveitar alguma coisa mas se tivesse de dizer assim de forma mais generalista dizia que vai fazer um reset e construir de novo. Não é pôr só jogadores novos, digo é que vai ser: “Esqueçam essas ideias e agora vamos trabalhar estas”. Acho que é por aí, porque o Benfica tem jogadores de grande qualidade, obviamente.