No campo da política interna, o regime, e também Pedro Theotónio Pereira, procuraram salvaguardar-se dos juízos históricos depreciativos sublinhando que os méritos dos princípios ideológicos adotados e prosseguidos tinham permitido encontrar e pôr em prática, após o 28 de Maio, uma solução política e social global (assente em princípios, respetivamente, de ordem política e social e de progresso material). Esta tarefa era facilitada, ao menos teoricamente, contrapondo aquela interpretação da realidade a uma outra que, vigorando anteriormente, entre a década de 1820 e o fim da I República, se teria caracterizado pela instabilidade política crónica, pelo profundo atraso material e pela desordem social recorrente. Porém, e no domínio da política externa e da diplomacia, o salazarismo avaliou-se de outra forma. Desvalorizou a dimensão ideológica da sua ação, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, procurando sublinhar o facto de os êxitos obtidos entre 1939 e 1945, nomeadamente a preservação da integridade do território nacional (metropolitano e ultramarino) e a sobrevivência do Estado Novo, terem sido obtidos através da conceção e execução de uma política de neutralidade de geometria variável, tendo esta tido uma grande importância por conseguir subtrair a Península Ibérica a uma participação na guerra, além de ter dado um importante contributo para que, nomeadamente o Império Britânico e os EUA, pudessem derrotar as potências do Eixo. Neste caso, portanto, aquilo que o Governo fizera fora defender os superiores interesses nacionais, ao mesmo tempo que dera o seu contributo para a neutralidade da Península Ibérica e a vitória dos aliados anglo-americanos.

Theotónio Pereira, por outro lado, tinha uma verdadeira obsessão pelo lugar que a história lhe reservaria na qualidade de máximo representante diplomático de Portugal em Espanha. No entanto, a sua obsessão veio a acentuar-se à medida que foram sendo publicados trabalhos que, dando uma visão da Segunda Guerra Mundial e do papel que neste conflito coubera à Península Ibérica desempenhar, na opinião de Theotónio Pereira (e de Salazar) não era suficientemente valorizada a ação do Governo de Lisboa. Subestimar-se-iam tanto os esforços desenvolvidos para manter a Espanha afastada da nefasta influência alemã ou italiana e, portanto, fora da guerra, como a importância que tivera para o desfecho do conflito a concessão a britânicos e a norte-americanos do direito de utilização de bases militares no arquipélago dos Açores.