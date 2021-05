A possibilidade de atingir alguém ou alguma coisa continua remota, graças à dimensão do planeta mas também à nossa própria pequenez: a Space Track Organization diz que há uma probabilidade de 1 em 196,9 milhões (0,000000005%) de acabar numa região de 800 metros em relação a qualquer localização habitada. Mas essa probabilidade é maior do que alguma vez foi desde 1990: o foguetão chinês que está agora a cair desgovernado em direção à Terra tornou-se assim a maior ameaça dos últimos 30 anos.

Latest TIP (as of 2021-05-07 0456Z) for CZ-5B (Long March 5B) (48275 / 2021-035B) shows projected re-entry at 2021-05-08 23:13(UTC) +/- 540 minutes at latitude 38.1 longitude 62.5

NOTE: This is a huge, 18 hour window, and the time/location of re-entry will continue to vary wildly — Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 7, 2021

Às 12h desta sexta-feira, segundo a página Stuff in Space, o foguetão passava ao sul do Cabo da Boa Esperança a uma velocidade de sete quilómetros por segundo. Às 16h, estava no Pacífico, prestes a passar por cima da América do Sul. Se caísse nestes momentos e naqueles lugares, dificilmente causaria estragos ou colocaria em perigo a vida de alguém. Mas nada garante que assim seja no fim de contas: as últimas previsões da Space Track apontam a colisão para entre as 15h de sábado e as 9h de domingo, horas de Lisboa, no sul do Pacífico; enquanto as contas da The Aerospace Corporation indicam a reentrada para domingo às 04h53, mas com um erro de 11 horas, no Oceano Índico.

Our latest prediction for CZ-5B rocket body reentry is:

???? 09 May 2021 03:53 UTC ± 11 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zE3y2 pic.twitter.com/1depRKMk6f — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 7, 2021

Só que o risco de cair em Portugal continua sem ser nulo: lançado para o espaço num plano de 41,5º em relação à linha do equador, o Long March 5B pode cair entre essa latitude no hemisfério norte (sensivelmente onde fica Nova Iorque, Estados Unidos) e a mesma latitude no hemisfério sul (ligeiramente a sul de Sidney, Austrália). E Portugal, desde Braga para baixo, está na possível zona de impacto do foguetão.