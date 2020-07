Wounter van der Veen estava a olhar para alguns postais antigos de Auvers-sur-Oise que tinha digitalizado quando se apercebeu de uma estranha semelhança entre uma das imagens — que mostra um homem a empurrar uma bicicleta com um pneu furado ao longo de uma estrada de terra rodeada por árvores altas — e aquela que é considerada a última pintura de Vincent van Gogh, Raízes de Árvores. Depois de comparar o quadro, que faz parte da coleção do Museu Van Gogh em Amesterdão, e o postal do início do século XX, o diretor científico do Institut Van Gogh ficou convencido de que as árvores de um eram as árvores do outro.

Nos dias seguintes, Van der Veen tentou juntar as peças do complicado puzzle. A fotografia tinha sido tirada entre 1900 e 1910, ou seja, cerca de 20 anos depois da morte do pintor holandês. Seria possível que o lugar tivesse permanecido igual? E seria possível identificá-lo 130 anos depois? Depois de contar o que julgava ter descoberto à mulher e aos filhos, o investigador independente contactou Dominique Janssens, presidente do Institut Van Gogh — uma organização sem fins lucrativos criada para preservar o pequeno quarto onde Vincent viveu em Auver –, e, dez dias depois, Teio Meedendorp e Louis van Tilborgh, investigadores seniores do Museu Van Gogh e autores de um importante estudo sobre Raízes de Árvores.

Meedendorp e Tilborgh enviaram as informações recolhidas por Van der Veen para Bert Maes, um dendrologista que há 30 anos se dedica a estudar as árvores nativas dos Países Baixos e países vizinhos, incluindo as retratadas nas obras de Van Gogh. Maes tinha assinado em 2012, juntamente com Tilborgh, um artigo sobre Raízes de Árvores, que o confirmou como o último trabalho de Vincent. Enquanto admirador do pintor, tinha viajado anos antes até Auvers. Na companhia da mulher, que é bióloga, tentou descobrir o lugar representado no quadro de 1890, mas sem grande sucesso.