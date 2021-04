Viagens para o trabalho. As maiores quedas são em Malta e na Noruega

Não é fácil encontrar Malta no mapa interativo (aqui em baixo). É preciso carregar, pelo menos, 10 vezes no zoom para que o quinto país mais pequeno da Europa comece a surgir no mar Mediterrâneo, entre a Sicília e a costa do Norte da África. É ali, nas três ilhas que formam a República — Malta, Gozo e Comino — que mais se sente o confinamento. As viagens para o trabalho caíram 70%, enquanto o tempo passado em casa subiu 19%.

Apesar de, segundo a Reuters, a curva pandémica estar agora a 15% do seu pico de 16 de março, nas primeiras semanas do mês passado o país encerrou todas as escolas e decretou confinamento obrigatório. Também as fronteiras têm estado fechadas, primeiro para todas as chegadas, agora abrindo algumas exceções. A 31 de março, por exemplo, Malta anunciou que os passageiros que chegam do Reino Unido podem entrar na ilha, a partir de 1 de junho, desde que mostrem provas de ter tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Antes de se chegar a Portugal, numa lista com dados de 38 países, é preciso parar em oito Estados. O país mais próximo de Malta é a Noruega onde as deslocações por motivos laborais caíram 60%. Daí para a frente, as quebras estão na ordem dos 40 e dos 30%: Dinamarca (-47%), Irlanda (-47%), Reino Unido (-41%), Bélgica (-37%), Áustria (-36%), Estónia (-36%), Hungria (-35%) e, finalmente, Portugal (-35%).

No país escandinavo, os contágios já estão em queda, a 77% do pico de 10 de janeiro. Apesar disso, o governo só pretende aligeirar as regras quando os casos diários forem menos de 200, estando, atualmente, a média nos 730. A 23 de março — já depois de a Noruega ter mergulhado na terceira onda da pandemia — Oslo endureceu as regras para conter a pandemia, embora a maioria sejam recomendações, como o confinamento e o uso de máscara, e não vinculativas como noutros países europeus.

Mais perto da normalidade, no fundo da tabela, estão as idas para o trabalho nos países que têm um pé na Europa e outro na Ásia. É o caso da Geórgia (-15%), a antiga república soviética com aldeias na cordilheira do Cáucaso e praias no Mar Negro, a Rússia (-14%), o país mais extenso do mundo que tem território tanto no continente europeu como no asiático, e a Turquia (-13%), que se estende do leste da Europa ao oeste da Ásia.

Na Turquia, esta aparente normalidade estará prestes a mudar já que o presidente Tayyip Erdoğan anunciou o aperto de restrições a 29 de março (véspera do relatório de mobilidade da Google) face ao aumento do número de contágios no país, decisão tomada um mês depois de terem sido aligeiradas. Em breve, as tendências de mobilidade turcas poderão mudar.

Já na Geórgia, a 19 de março foram levantadas várias restrições — o que explica o aumento das deslocações para o trabalho —, embora se tenha mantido o recolher obrigatório. Esta decisão originou uma manifestação em Tbilisi na passada semana e, já esta terça-feira, o primeiro-ministro Irakli Garibashvili anunciou ter testado Covid positivo.