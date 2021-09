Durante o início da tarde, a esquerda em peso fez-se representar: fez-se silêncio quando entrou António Guterres; o histórico Manuel Alegre falou do “amigo de uma vida” que tratava a política com “elegância e educação”; Sampaio da Nóvoa garantiu que neste dia “apetece o silêncio mas Sampaio obrigava-nos à palavra e à ação”. Ao lado do microfone, encontravam-se seis coroas de flores deixadas por figuras (Carlos César e Ana Catarina Mendes) e órgãos do PS, com mensagens personalizadas: “25 de Abril, sempre!”, lia-se no cartão enviado pela delegação socialista do Parlamento Europeu.

Até meio da tarde, fora as presenças de ex-presidentes, como Cavaco Silva e Ramalho Eanes, e de outros partidos parlamentares, como a Iniciativa Liberal e o PAN, que enviaram delegações, assim como de figuras como Pinto Balsemão ou Pires de Lima, a esquerda esteve mais presente para lembrar o legado de Sampaio na sua área política. Mas não só em Portugal: a meio da tarde, os jornalistas rodeavam o antigo bispo de Díli Ximenes Belo, que ganhou o Nobel da Paz em 1996 pela ação no conflito de Timor-Leste, e este deixava os maiores elogios a Sampaio. “Vim deixar o nosso agradecimento sincero e profundo pelo contributo que sua excelência deu para a independência de Timor”. Ficava assinalada mais uma das marcas do legado político de Sampaio.