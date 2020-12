Um “pesadelo logístico” e os níveis de ansiedade em alta

O médico José Leon Bernardo, também responsável no hospital de Caxias, está sentado à mesa entre a enfermeira Maria João e a diretora Paula e é menos cauteloso a falar. Começa por atribuir à enfermeira o mérito pelo tempo relâmpago em que transformou um pavilhão da cadeia um hospital de campanha, para depois descrever aquilo que classifica como um “pesadelo”. “Este surto representa, em termos institucionais, o maior surto no país até ao momento”, sublinha o médico. Nas suas contas, correspondeu a 2% da população prisional, acima da proporção de casos ativos na população nacional.

“Está a ver o pesadelo logístico que é, de repente, arranjar equipamento, não só para os profissionais, mas também para o corpo da guarda e para todas as pessoas que trabalham na zona prisional de um momento para o outro? Isto representa, por dia, milhares de equipamentos”, interroga.

Naquele dia, conta, “foi tipo Marquês de Pombal: enterrar os mortos e cuidar dos vivos”. Começaram por retirar do pavilhão todas as reclusas negativas e, depois, organizar o espaço para cuidar das doentes. Já pela noite, recorda por seu turno a diretora, eram 23h00 e ainda havia reclusas de malas às costas a serem mudadas para outro pavilhão. É que também aqui há diferenças com os reclusos do sexo masculino. Eles têm normalmente só um saco de roupa. Elas têm muito mais. “Todas em fila e o guarda a levar as malas num carro para o outro pavilhão”, recorda a diretora, agora mais aliviada com os novos resultados dos testes, conhecidos no dia da visita do Observador.

“De repente, houve necessidade de agarrar numa série de gente e tentar coletar os recursos humanos necessários para proceder à vigilância clínica das reclusas que estavam infetadas. Esta doença pode evoluir de um momento para o outro. As pessoas estão bem, viramos as costas e, um segundo depois, temos uma tragédia instalada”, prossegue o médico.

Outra dificuldade foi adaptar o espaço. O refeitório do pavilhão 2 é agora uma verdadeira sala de comando das operações. Em cima das mesas estão dezenas de processos clínicos, noutras está equipamento de proteção pessoal e foi também colocada uma máquina de café para os profissionais. Foram dias difíceis. A enfermeira Maria João tentou que os profissionais não fossem sobrecarregados, mas muitos deles, sabendo da falta que faziamm acabavam por interromper os períodos de descanso e ir trabalhar mais cedo.

A entrada do pavilhão 2, onde uma centena e meia de reclusas ficaram confinadas 8 fotos

Todos os profissionais foram escolhidos a dedo. Um dos critérios era que soubessem lidar com situações de stress, além da sua preparação para lidar com este novo vírus. Foram também precisos psiquiatras. Aliás, duas semanas depois de o pavilhão ter confinado, soube o Observador, os ânimos exaltaram-se quando uma reclusa se irritou por não poder fazer mais uma chamada telefónica e ter de regressar à cela. A mulher terá lançado uma caixa de comprimidos contra um enfermeiro. Solidárias com ela, um grupo de reclusas acabaria por insurgir-se e chutar vários caixotes do lixo pelo ar, obrigando à rápida intervenção dos guardas prisionais.

“Numa prisão com as pessoas todas com os níveis de ansiedade muito altos, são altos para toda a gente, para os profissionais”, diz a enfermeira. Já o médico lembra que, nestes casos, não é só a Covid-19 que pesa na balança. “A própria ansiedade que uma situação destas desencadeia, que pode manifestar-se de muitas formas desagradáveis algumas vezes, alia-se, por vezes, à doença mental”, explica. Um problema muito comum nas cadeias portuguesas. “Se o processo não for gerido com delicadeza e eficácia, pode levar a descompensações. Depois temos reclusas com outras doenças presentes e que, num contexto destes, também constantemente as doenças não param e continuam a manifestar-se”, lembra.

A segurança na saúde e a segurança na prisão

É por isso que, explica o diretor geral dos Serviços Prisionais, Rómulo Costa — também à mesa da sala dos serviços administrativos para contar como foi este surto —, foram tomadas algumas medidas durante este período pandémico. Até aqui, as reclusas tinham direito a apenas uma chamada telefónica para a família, agora têm direito a três diárias. A reclusa Ivone, que falou ao Observador do lado de lá do balcão, diz que ela própria prefere que a família não a visite. Mesmo em julho, quando teve uma saída precária para a casa da filha, manteve-se sempre em casa com os netos e, quando regressou, fez um período de quarentena.

As visitas foram encerradas na primeira vaga 4 fotos

“As reclusas compreenderam muito bem e são elas que dizem aos familiares para não virem”, explica a responsável dos guardas prisionais, a chefe principal Maria João Santos. O seu superior, o comissário Norberto Rodrigues, — que foi quem andou a conduzir uma viatura carregada com as malas das reclusas na noite em que tiveram de ser mudadas de pavilhão — teve um trabalho mais duro com a equipa médica responsável pelo trabalho na prisão. É que nem sempre as regras de segurança se coadunam com as regras da saúde.

A enfermeira Maria João lembra-se do dia em que a diretora da cadeia lhe disse que as reclusas tinham de ser notificadas. Ou seja, teriam correspondência do tribunal a receber, até porque, fora da cadeia, a vida corre — e os prazos dos processos também. “Eu nem sei bem o que é notificar mulheres. Apareceram uns papéis que as mulheres tinham de assinar”, recorda Maria João, agora com um sorriso.

Se foi difícil adaptar o pavilhão prisional a um hospital, porque as entradas e saídas são diferentes e as zonas de refeição e de dormida também, foi também também difícil gerir uma mudança de rotina tão drástica. O médico José Leon Bernardo diz mesmo que “foi virar a cadeia ao contrário: acabar com as normas vigentes, mudar horários, normas, procedimentos”.