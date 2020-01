Depois, surge a dúvida: com a detenção e extradição de Rui Pinto, que vivia na Hungria, a justiça portuguesa também recebeu os discos rígidos com material retirado de vários sistemas informáticos, alegadamente relacionados com várias entidades, em Portugal e no estrangeiro, e não apenas na área do futebol. O que está a ser feito com esses dados? A PJ diz que está a analisá-los e admite agir, caso encontre indícios de crimes praticados por outras pessoas. A defesa diz que a colaboração de Rui Pinto está a ser pedida apenas para o auto-incriminar. A verdade é que nenhuma dessas outras investigações, a existir, foi ainda tornada pública. E também é verdade que uma coisa não impede a outra: os elementos recolhidos por Pinto podem dar origem a investigações autónomas e o hacker, ainda assim, responder na mesma em tribunal pela forma como chegou a eles.

E, se não existem já outras investigações, isso mudará no que diz respeito aos Luanda Leaks? Ainda não é claro se os documentos divulgados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação vão ser usados, de alguma forma, pelas autoridades angolanas — ou pelas de outros países, incluindo Portugal —, mas essa possibilidade também levanta um problema que não reúne consensos na justiça: prova obtida de forma ilegal, por intrusão em sistemas informáticos privados, sem autorização e validação judicial, pode servir em tribunal? E, se for, isso significa que a justiça portuguesa tem dois pesos e duas medidas em relação a Rui Pinto? O Observador responde-lhe em sete perguntas.

De onde vieram os documentos do Luanda Leaks?

Segundo os advogados de Rui Pinto, o português Francisco Teixeira da Mota e o francês William Bourdon, foi Rui Pinto — que está preso em Lisboa e que será julgado pela obtenção de documentos no caso Football Leaks — quem entregou, em finais de 2018, um disco rígido com todos os dados que têm sido divulgados nos últimos dias, e que mostram as centenas de empresas ligadas a Isabel dos Santos, à sua família e a “todos os indivíduos que podem estar envolvidos nas operações fraudulentas cometidas à custa do Estado angolano e, eventualmente, de outros países estrangeiros”, lê-se no comunicado assinado pelos dois advogados e traduzido em francês e inglês.

Rui Pinto esclarece que entregou este disco rígido no cumprimento do que entende ser um dever de cidadania, e sem qualquer contrapartida, depois de tomar conhecimento das missões realizadas pela organização PPLAAF [Plataforma de Proteção de Denunciantes na África], permitindo que usassem os dados como entendessem”, referem os advogados.

Graças ao nosso cliente, os cidadãos portugueses e o mundo têm acesso à verdade de um extraordinário sistema de predação e corrupção, gravemente prejudicial para Portugal, Angola e outros países”, acrescentam.

Nestes 715 mil documentos, foram identificadas mais de 400 empresas e sociedades a que Isabel dos Santos, filha do antigo presidente angolano e considerada a mulher mais rica de Angola, está ou esteve ligada, entre elas 155 portuguesas e 99 angolanas. Foram também denunciadas algumas transferências suspeitas, como aquelas que partiram da conta da petrolífera estatal angolana Sonangol para uma offshore no Dubai, no valor de mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros), ou o facto de em menos de 24 horas a conta da Sonangol no Eurobic, em Lisboa, ter ficado com saldo negativo, um dia depois de Isabel dos Santos ter sido demitida. Os documentos revelados permitiram também identificar portugueses, relacionados com a empresária, alegadamente ligados a essas operações suspeitas.

De que forma estes documentos foram obtidos por Rui Pinto?

Rui Pinto foi recentemente pronunciado no caso Football Leaks por uma tentativa de extorsão, seis crimes de acesso ilegítimo ao sistema informático do Sporting, da Doyen, da Procuradora Geral da República, da Federação Portuguesa de Futebol e da Plataforma Score à sociedade de advogados PLMJ — onde o advogado de Isabel dos Santos, Jorge Brito Pereira, trabalhou mais de 20 anos. Pinto será também julgado por um crime de sabotagem informática contra o Sporting, 14 crimes de violação de correspondência e 68 crimes de acesso indevido a correspondência e informações de elementos do Sporting e de um advogado. Neste processo, Rui Pinto é acusado de ter pirateado os sistemas informáticos destas entidades e pessoas para depois divulgar documentos confidenciais no blogue Mercado do Benfica.