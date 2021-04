Na capa do inquérito 7255/19.5T9LSB há uma nota escrita à mão: “Investigação prioritária“. Este alerta ali deixado não revela em que momento foi escrito. Mas antes de o processo ganhar um caráter de urgência, houve um interregno de cerca de três meses entre o momento em que uma carta com o logótipo do Parlamento Europeu chegou aos gabinetes da Procuradora-Geral da República (PGR) e do diretor da Polícia Judiciária (PJ), até ser encaminhada para o DIAP de Lisboa para serem investigadas as suspeitas levantadas. Que suspeitas eram essas? Um inspetor-chefe da PJ teria, alegadamente, relações com os representantes da Doyen, a empresa ligada ao mundo do futebol que teria sido pirateada por, como mais tarde se viria a saber, Rui Pinto. Segundo a carta, foram as relações entre ambos que fizeram com que fosse dado “seguimento” à queixa da empresa contra o hacker, que acabou por dar origem ao processo Football Leaks, agora em julgamento.

A carta, escrita pela então eurodeputada Ana Gomes, acabou por dar origem a um inquérito para investigar suspeitas dos crimes de tráfico de influência, corrupção e abuso de poder. A investigação durou um ano e cinco meses: durante todo esse tempo, foram reunidos cinco documentos — sendo dois deles a acusação e a decisão instrutória do processo que tem Rui Pinto como principal arguido e que, pelo seu tamanho, representam a larga maioria das folhas que constam no primeiro e único volume da investigação aberta à parte. A Procuradora titular do inquérito do Football Leaks foi contactada “pessoalmente” para informar se havia alguma suspeita relativamente a Rogério Bravo, mas entre essas folhas não fica claro que informação forneceu.