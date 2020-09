A intervenção policial foi tão rápida como o serenar dos ânimos. Depois de pedras pelo ar, de polícias a rebolar pelo chão e de manifestantes em sangue, foi montado um cordão de segurança à frente da Assembleia da Comunidade Autónoma, que esta semana tem reunido com o Governo para rever as medidas a adotar.

Do outro lado da rua, em frente ao Centro Comercial Madrid Sur de Vallecas, os manifestantes ainda tentaram misturar-se com quem passava e quem entrava e saía na zona comercial. Os gritos vinham, depois, como as ondas, ora se ouviam, ora acalmavam. A certa altura uma mulher gritou: “Fora da nossa área. Saiam daqui”, e recebeu exaltação de resposta. Foi aqui que se tocou na ferida do que estava acontecer: quem vive nas zonas sujeitas a medidas mais duras e só pode sair de casa para trabalhar e para as tarefas essenciais sente-se ostracizado em relação a quem vive mesmo do outro lado da estrada e circula livremente.

A polícia, no entanto, continuou estática e em posição estratégica caso precisasse atuar. Chegou a parecer indiferente à onda de impropérios. “Assassinos”, chegou a ouvir-se gritar. “Nossos filhos não são delinquentes”, dizia outra mulher com um cão nos braços. Os manifestantes começaram a regressar a casa aos poucos, e a polícia também. Ficou, por fim, um grupo mais reduzido, que a cada vez que passava uma carrinha da polícia lançava pedras. Não tinham mais de 15 anos, como garantiu mesmo uma das raparigas ao Observador, orgulhosa por fazer frente à polícia. A partir de segunda-feira, 7.500 membros do exército estão disponíveis para ajudar as forças policiais, que também serão reforçadas. E as restrições podem estender-se a mais bairros.