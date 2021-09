“O que mais me marcou neste tempo todo de pandemia, de longe, não tenho dúvida nenhuma, foram aquelas imagens em janeiro com as ambulâncias à porta dos hospitais e com aquelas pessoas sem lugar para serem tratadas, com o Serviço Nacional de Saúde esgotado”, contou ao Observador Rui Rio, fotografado à porta da sede nacional do PSD.

“O fim da obrigatoriedade da máscara na rua é um marco incentivador para as pessoas, dá alguma esperança, mas sem esquecer que teremos de continuar a usar máscara em espaços interiores, continuar a ter todos os cuidados. É melhor isso do que quando tivemos de propor, nós próprios, o contrário”.

Rita Barros, 44 anos

Trabalhadora independente