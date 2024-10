Fotogaleria. Os bastidores dos últimos minutos de Miranda Sarmento antes de entregar o Orçamento do Estado

A saída do ministério em direção à Assembleia da República estava marcada para as 14h25 — sem atrasos — e a hora de encontro com os seus quatro secretários de Estado estava marcada para as 14h20 no corredor que dá acesso às viaturas para seguirem para o Parlamento. Não falhou por um minuto que fosse.

Miranda Sarmento entregou aos seus secretários de Estado uma lembrança: um envelope igual ao que entregou ao Presidente da Assembleia da República com a pen que continha todo o primeiro Orçamento do Estado do governo de Luís Montenegro. “Parabéns”, dizia o ministro cada vez que entregava cada envelope.