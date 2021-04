Sem vagas de turistas que os sustentem pela bilheteira, sem autonomia financeira que tarda e dificilmente sairá dos discursos oficiais afinal dissuadores, e sem músculo institucional próprio capaz de os fazer respeitar por uma tutela ministerial cada vez mais centralizadora e burocratizante, que podem agora os nossos Museus Nacionais apresentar a público nesta aguardada reabertura após largos meses de encerramento forçado pela Covid-19 e, mais ainda, enquanto decorre a lenta renovação das direcções museológicas — após “regimes de substituição” esticados muito para além do permitido por lei… — feita através de concursos que só foram internacionais para se darem ares, dados os honorários e os orçamentos em causa, e em que novos directores entram em funções sem terem podido saber ao que vêm?

Sem perguntas como estas, e as respostas que elas possam ter, dificilmente se compreenderá — uma vez mais — a magreza e quase palidez da oferta expositiva que a Direcção-Geral do Património Cultural admite anunciar para o futuro próximo e que mais evidente fica neste semestre em que Portugal preside à União Europeia. Prolongamentos do que foi suspenso e abertura do pouco que havia sido adiado são a nota dominante num cenário devastado, ora irrelevante ora com fraco impulso de vida. O admirável Museu Nacional do Azulejo, por exemplo, só daqui a sete meses — em Outubro — terá uma exposição nova, dedicada a “Cerâmica no Feminino”, mas ainda por confirmar… Já o Museu Nacional Resistência e Liberdade (Peniche) parece ter ganho especiais privilégios de prioridade, com uma mostra sobre Aristides de Sousa Mendes a inaugurar pelo 25 de Abril – 1.º de Maio. O que explica isto?

E que dizer, afinal, do que foi decidido mostrar ao continente como representação da arte feita no nosso país, neste semestre em evidência comunitária: em Bruxelas, numa exposição que tem por título o modestíssimo “A liberdade e a Europa”, a colecção do Estado português — o Estado, claro, uma vez mais e sempre, antes de tudo e de todos — de arte contemporânea, a escolha é tão pobre e comprometida que se recomenda a quem por lá passe que se afaste discretamente porque aquilo é de fugir… Artistas que viveram, trabalharam e se inspiraram noutros países europeus como António Dacosta, Bartolomeu Cid dos Santos, Júlio Pomar, Costa Pinheiro, Henrique Ruivo, Eduardo Luiz, Júlio Resende, Gérard Castello Lopes, João Abel Manta, João Vieira, Manuel Cargaleiro, José Manuel Rodrigues, e outros, foram preteridos (como sucede a Pedro Cabrita Reis, Joana Vasconcelos, Jorge Molder e Paulo Nozolino), enquanto dos artistas preferidos se exibem as obras que o Estado tem e não aquelas que mais e melhor falam por eles, o que beneficiaria a sua internacionalização. Os comentários aos artistas e às obras oscilam entre a banalidade e a habitual obscuridade do jargão de tribo, faltando tudo a quem queira saber mais. De como tal colecção foi constituída, manipulada — e até saqueada — já muito de esclarecedor se soube há tempos, e pareceria suficiente para que não se tivesse ido por aí… Fica também exposto o menosprezo ideológico pelo coleccionismo privado e pelo galerismo — mas, afinal, historicamente tão decisivos para a vida artística —, e o destaque dado ao quadro Santa Maria de Joaquim Rodrigo (1961) na divulgação do evento, mais que estético, é para todos os efeitos uma declaração política vincada, como de vetusta tradição entre os senhores do momento.

Uma segunda exposição, dedicada a “Artistas portuguesas de 1900 a 2020″, comissariada por Helena de Freitas e Bruno Marchand, que o Ministério da Cultura desafiou a Fundação Calouste Gulbenkian a suportar — e recebe a chancela da PPUE, envolvendo também por inerência o MNE —, teve destino incerto até esta segunda-feira, 29 de Março, dez semanas depois de um incêndio ter inviabilizado a sua primeira aparição, no Palais des Beaux-Arts de Bruxelas. Abre a 1 de Junho e encerra a 23 de Agosto. De acordo com as insondáveis preferências do Governo, a divulgação da sua apresentação em Lisboa foi —incompreensivelmente — mantida sob reserva desde finais de Fevereiro (aquando do incêndio no museu bruxelense), até mesmo por uma instituição com a relevância da Fundação Calouste Gulbenkian. O Centre de Création Contemporaine Olivier Debrée, em Tours (um edifício concebido por Manuel Aires Mateus e pelo qual ganhou o prémio Miles van der Rohe em 2017), por onde devia transitar antes de vir até Lisboa (Março de 2022 é por agora a data prevista), tão-pouco a inclui já na sua agenda deste ano. Um importante catálogo de 336 pp. e design de José Albergaria e Ris Bas Barker (atelier Change Is Good) será previsivelmente lançado na inauguração na Fundação Calouste Gulbenkian.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma terceira exposição, aliás estritamente virtual, tem como título o portuguesíssimo “Hope” e apresenta-se com considerável exagero como «um retrato social de Portugal»: são 150 imagens — dos primeiros anos 1970 à actualidade pandémica, boa parte das quais respigadas do seu extenso arquivo —, uma encomenda feita ao “fotógrafo do regime” Alfredo Cunha e apresentada sob a forma dum diaporama de 13 minutos, muito simples, sem informação de datas ou lugares e com uma banda sonora adquirida no mercado universal dos jungles, sem a conveniente participação nacional, o que não devia ser irrelevante. Algumas destas fotografias estiveram até há poucos dias patentes numa retrospectiva na galeria da Leica Store, do Porto. Cunha foi fotógrafo oficial do presidente da república Mário Soares durante dez anos, e o seu trabalho mais recente é a exposição A cidade que não existia: 40 anos da Amadora, que deu origem a um álbum publicado pela Tinta da China em Outubro de 2020.

Uma quarta exposição, “Amor, Arte e Exílio”, na Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, de 7 de Abril a 6 de Junho, pouco menos é — e nem mais poderia ser, de facto — do que baralhar e dar de novo uma história já cem vezes contada e rebatida, e de resto sem preparação e encargos a assinalar…