Apesar de a investigação ter sido muito noticiada, o despacho de acusação da operação Lex trouxe muitas novidades. A principal é a de corrupção passiva que o Ministério Público (MP) imputa ao ex-desembargador Rui Rangel e ao desembargador Luís Vaz das Neves. Rangel e o ex-presidente da Relação de Lisboa terão sido alegadamente corrompidos por José Veiga a propósito de um recurso do chamado caso João Vieira Pinto no qual o ex-empresário de jogadores de futebol foi absolvido pela segunda instância.

Mas, enquanto Rui Rangel terá recebido uma contrapartida de 350 mil euros para alegadamente favorecer Veiga, Vaz das Neves não é suspeito de ter recebido qualquer tipo de contrapartida. E porque foi acusado? Porque a lei permite que um funcionário que tenha beneficiado um terceiro com conhecimento de que essa pessoa iria receber contrapartidas ilícitas seja tido como co-autor do crime de corrupção. A equipa da procuradora-geral adjunta Maria José Morgado diz ter prova indiciária de que o ex-presidente da Relação de Lisboa teve conhecimento das vantagens que Rangel receberia de Veiga no momento em que interferiu para alegadamente viciar o sorteio que designou o relator do recurso do empresário de futebol no caso João Vieira Pinto.

“Rangel é doido pelo Benfica!”

O caso João Vieira Pinto foi uma investigação muito badalada no final da década passada. No centro do caso caso estava a transferência daquele jogador, representado por José Veiga, do Benfica para o Sporting. A 10 de setembro de 2012, o futebolista, Veiga e mais dois dirigentes sportinguistas foram condenados pelos crimes de fraude fiscal e de branqueamento de capitais, sendo que no caso do empresário lhe foi aplicada uma pena de prisão de quatro anos e seis meses e o pagamento de cerca de 170 mil euros de impostos em falta.