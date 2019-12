O fotojornalista e o repórter iam ficando, a pedido da direção do jornal, à medida que os dias passavam. A sua rotina incluía passar o dia a fotografar e ir, ao final do dia, até ao aeroporto para enviar os rolos no voo da TAP que partia à noite para Lisboa, enquanto o jornalista ditava a peça pelo telefone. Pelo meio, Marques Valentim ia “lavando as cuecas e as meias” que tinha trazido consigo, já que não tinha mais bagagem a não ser a roupa que levava no corpo e os sete rolos fotográficos — que iam diminuindo à medida que os dias passavam.

Com eles, captou não só os efeitos do desastre. Assistiu à ajuda nos esforços de resgate dos norte-americanos da Base das Lajes e fotografou uma militar da Força Aérea a encontrar um Menino Jesus, de um presépio, intacto. Apanhou a ida de helicóptero do chefe do governo regional, Mota Amaral, para sobrevoar a ilha e se inteirar da dimensão dos estragos. E até não lhe escapou a visita do primeiro-ministro, Francisco Pinto Balsemão. De líderes políticos, só lhe faltou Ramalho Eanes, o Presidente, que partiu no primeiro C-130 que seguiu de Figo Maduro para a Terceira — o de Marques Valentim partiu em segundo lugar.

O tom da resposta do Estado foi dado por Mota Amaral: “Enxugar as lágrimas e arregaçar as mangas”, decretou. Para além dos locais que abrigaram alguns dos desalojados, montaram-se 200 tendas — algumas captadas pelo fotojornalista, quando sobrevoava de helicóptero a ilha, atrás de Mota Amaral. De seguida, vieram casas portáteis, até as casas estarem totalmente reconstruídas. A reconstrução total de Angra do Heroísmo foi rápida e eficiente, muito com a ajuda dos habitantes. Três anos depois, apenas, a cidade era classificada Património Cultural da Humanidade pela UNESCO.