Quando Nuno Gonçalo Poças nasceu, em 1985, decorria no recém criado Tribunal de Monsanto, em Lisboa, o julgamento de 73 arguidos, acusados de associação terrorista por integrarem as Forças Populares – 25 de Abril (FP-25). Era uma organização que fazia parte do chamado “Projeto Global”, pensado pelo “herói de Abril”, Otelo Saraiva de Carvalho, e que visava tomar o poder pela luta armada. O grupo, pelo qual Otelo foi julgado embora nunca admitindo a sua ligação, fez dezenas de assaltos violentos e cometeu vários homicídios de norte a sul do país, naquilo que considerava ser uma luta contra o capitalismo. Esta organização terrorista e o seus membros — que atuaram ao longo de quase uma década — enfrentaram o último julgamento pelos crimes de sangue em 2001, depois de uma amnistia que os livrou do crime de organização terrorista. No entanto, 20 anos depois, poucos têm memória dela e muitos nem sequer sabem o que foram as FP-25, assim como das suas ligações a outras organizações terroristas de outros países europeus, como a ETA ou o IRA.

Foi a esta conclusão que o advogado Nuno Gonçalo Poças chegou quando começou a pesquisar sobre o tema para escrever um ensaio, segundo contou ao Observador numa entrevista por videochamada. Queria perceber o que eram as FP-25, de que ouvia o seu pai falar muitas vezes, porque, como guarda, participou na megaoperação policial — a Orion — que levou ao seu desmantelamento em 1983. Tinha também curiosidade em perceber a verdadeira ligação desta organização a Otelo Saraiva de Carvalho, que todos os anos vê ser aclamado por altura do 25 de Abril. Nos documentos que consultou, garante, encontrou essa ligação. As FP-25 correspondiam à ECA, a Estrutura Civil Armada, que integrava o tal Projeto Global, embora Otelo o tenha sempre negado, à data e agora. Mesmo a Poças manteve a sua tese de que nada tinha a ver com a violência da organização.

Assim que mergulhou no tema, o advogado percebeu que um ensaio seria curto demais para tudo o que havia a dizer e acabou a escrever o livro “Presos por um fio. Portugal e as FP-25 de Abril”, com prefácio de Paulo Portas, que deverá chegar às livrarias a 20 de abril — o dia em que se completam 41 anos da primeira aparição desta organização, que lançou dezenas de petardos pelo país, ao mesmo tempo que atirava panfletos com o seu manifesto e explicava ao que vinha. “O derrube do regime, a instauração da ditadura do proletariado, a criação de um exército popular e a implantação do socialismo”, lia-se no manifesto.

Nuno Gonçalo Poças lembra que o radicalismo vivido na altura não é muito diferente daquele que se vê em alguns movimentos dos tempos hoje. E choca-o que a história de um grupo que, entre as vítimas que fez, matou um bebé e um, à data, diretor geral dos Serviços Prisionais, Gaspar Castelo Branco, tenha caído no esquecimento. O que, do seu ponto de vista, é revelador de como, então, as instituições democráticas eram tão frágeis.

E, olhando para os tempos de hoje, Poças fala também de José Sócrates — cujo Governo acabou, por um lado, a indemnizar Otelo e, por outro, a propor uma condecoração póstuma a Gaspar Castelo Branco (ideia do ministro Alberto Costa, em 2006, que o Presidente Cavaco Silva recusou acabando ele mesmo por atribuir essa condecoração dez anos mais tarde) . O advogado faz mesmo um paralelismo entre o processo das FP-25 e o da Operação Marquês: ambos os principais arguidos (Sócrates e Otelo) defendem-se como sendo vítimas de um julgamento político.