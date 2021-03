Com apenas três anos aprendeu a dançar ballet no Centro de Dança do Porto e a partir daí nunca mais parou. Perdeu saídas à noite com os amigos, aniversários e eventos familiares, mas Francisca Mendo tinha descoberto o que mais gostava de fazer: dançar. Quando termina a escolaridade obrigatória, ambiciona ir estudar dança para fora do país, mas os custos associados e a instabilidade da profissão fizeram-na optar por algo mais certo e seguro: a enfermagem. Não aguentou muito tempo, pois preferia fazer espetáculos, dar aulas de dança e trabalhar como assistente de sala na Casa da Música do que colocar soro nos doentes. “Considero que foi um clique, percebi que abdicar da dança estava completamente fora de questão.”

Ao desistir da licenciatura, responde a um anúncio através do Facebook para ser bailarina na Disneyland Paris e durante dois verões veste, literalmente, a pele de algumas das personagens que fizeram parte da sua infância. À boleia do Rato Mickey, do Pato Donald ou do Pinóquio, assinava assim o seu primeiro contrato de trabalho. Não havia dúvidas, o seu futuro tinha mesmo que passar pela dança. Em 2015, vai estudar para Barcelona e descobre outros estilos, como o jazz, o sapateado ou a dança mais comercial, mas é em Londres, em 2018, que encontra as oportunidades de subir a um palco e mostrar a sua arte.

Começa por integrar o espetáculo “Branca de Neve”, pela Holly Noble Dance Company, onde explora o ballet moderno, numa apresentação adaptada à comunidade surda. Graças a este trabalho, faz uma tour de três meses por Inglaterra e realiza o sonho de atuar na Royal Opera House. Continuou em Londres a tentar a sua sorte, fazendo audições, dando aulas de dança e trabalhando em museus para conseguir pagar as contas. Pelo caminho, aprendeu a lidar com a competição, com a rejeição e com a incerteza de uma vida de freelancer. As filas de quatro horas ou a oportunidade perdida de integrar o “Fantasma da Ópera” não desmotivaram Francisca, que, garante, nunca pensou em desistir.

Estava em digressão com “O Lago dos Cisnes”, pela companhia Theatre Orchard & Living Spit, quando a família e os amigos começaram a alertá-la para a existência de um vírus perigoso e altamente contagioso, mas em Londres “nada se passava”. Perante a insistência dos outros, a bailarina marcou um voo “contrariada” e fez uma mala para ficar “no máximo um mês”. Está em Portugal há mais de um ano e toda a sua vida mudou repentinamente.

Reaprendeu a dançar em casa, mesmo batendo em móveis e em candeeiros, deu aulas online e apostou nas suas redes sociais. Sente que está “na melhor idade para dançar” e ficar parada pode ser “frustrante”, mas Francisca parece não se resignar. Lamenta que a dança não seja “um trabalho normal” em Portugal e que a cultura no país seja cada vez mais desvalorizada. “Em Londres, em cada esquina há um teatro com milhares de pessoas à porta para comprar um bilhete, adorava que isso um dia acontecesse em Portugal.”

No futuro, aquele que ainda pode planear, pretende estudar técnicas coreográficas e um dia regressar ao Porto, a sua cidade, para abrir uma escola de dança ou a sua própria companhia. “Todos podemos sair para uma vida melhor, mas também devemos regressar para ajudar o nosso país a evoluir culturalmente.”