Contudo, Van Dunem quer ver discutida a possibilidade de ser criado um juízo de um tribunal judicial que apenas julgue determinada categoria de processos. Por exemplo, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa poderia ter um juízo que apenas julgaria processos de criminalidade violenta, altamente organizada ou de especial complexidade. Do ponto de vista prático, e se tal juízo já existisse hoje em dia, isso permitiria o julgamento de processos, entre outros, como a Operação Marquês, Universo Espírito Santo ou Tancos por um corpo de juízes especializados nesse tipo de criminalidade. Um pouco como acontece com o Tribunal Central de Instrução Criminal.

Potenciar suspensão provisória e evitar mega processos

Apesar de ser sensível à especialização do conhecimento jurídico dos magistrados, Francisca Van Dunem nunca apreciou mega processos. Por isso mesmo, quer fazer uma intervenção clarificadora no Código de Processo Penal que permita ao Ministério Público recorrer com mais regularidade à dedução de acusação de crimes que sejam independentes uns dos outros, em vez de investigar em conjunto uma determinada realidade criminal que não tem subjacente uma interligação entre todos os ilícitos criminais imputáveis aos arguidos.

Resta saber a aplicabilidade prática de tal alteração, tendo em conta o princípio de autonomia do Ministério Público e a própria autonomia do magistrado titular do processo.

Outra aposta a ser feita pelo Governo será o alargamento dos casos em que é possível a suspensão provisória do processo na fase de investigação e na fase de instrução criminal para arguidos que confessem integralmente os crimes e devolvam o produto do crime. O caso da Operação Furacão é tido como um exemplo a seguir noutros processos e Francisca Van Dunem quer refletir isso em futuras alterações legislativas.

Recorde-se que a Operação Furacão é um caso de fraude fiscal e branqueamento de capitais que levou à abertura de mais de 149 inquéritos, tendo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal optado pela suspensão provisória do processo na esmagadora maioria dos casos, possibilitando ao Estado arrecadar cerca de 150 milhões de euros em impostos que não tinham sido pagos.

Reforço dos direitos dos arguidos

A ministra da Justiça também quer que o grupo de trabalho que irá definir uma Estratégia Nacional Contra a Corrupção debata o reforço dos direitos de defesa dos arguidos. E aqui há duas matérias que poderão levar a revisões de medidas aprovadas por anteriores governos.

Em primeiro lugar, as restrições colocadas nos recursos para o Supremo Tribunal de Justiça. Desde há vários anos que apenas é possível recorrer para o Supremo de decisões condenatórias de um tribunal da relação que aplique uma pena superior a oito anos. O grupo de trabalho pode vir a analisar a possibilidade de baixar este limite.

Outra questão tem a ver com o facto de o Tribunal Central de Instrução Criminal, que faz a instrução dos inquéritos e das acusações deduzidas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, apenas ter dois juízes. Essa é uma matéria que pode ser também avaliada, sendo que, neste campo, o atual secretário de Estado Adjunto e da Justiça, o juiz conselheiro Mário Belo Morgado, propôs, em entrevista ao Observador publicada em outubro de 2018, a fusão do Tribunal Central de Instrução Criminal com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa — uma proposta, refira-se, feita na qualidade de vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, cargo que então ocupava.

O Grupo de Trabalho aprovado pelo último Conselho de Ministros vai ser composto, entre outros, por representantes da Procuradoria-Geral da República, Conselho Superior da Magistratura, Conselho de Prevenção da Corrupção, Política Judiciária e deverá terminar os seus trabalhos até final de abril de 2020 com a apresentação de um relatório com as suas propostas concretas para definir uma Estratégia Nacional Contra a Corrupção para os próximos quatro anos.