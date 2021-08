Fale-nos disso. Em que ponto está a proposta? Quem está a trabalhar consigo?

A pessoa a quem pedi que apresentasse uma proposta que submeterei a discussão e apresentarei ao Governo é o professor Miguel Poiares Maduro, que faz parte do CES. O presidente tem a faculdade de escolher dois vice-presidentes: escolhi o professor Fernando Alexandre, de Economia na Universidade do Minho; a professora Sara Falcão Casaca, do ISEG, especialista em igualdade de género; e cinco personalidades, uma delas o Miguel Poiares Maduro. O processo de instalação do CES é muito lento, demora meses… Só em abril tivemos o CES plenamente constituído.

Curioso que escolha Miguel Poiares Maduro, que teve uma guerra com o primeiro-ministro sobre o procurador europeu. Aliás, foi muito dura a troca de acusações. António Costa acusou-o mesmo de fazer campanha internacional contra Portugal. É pacífica essa escolha, quando fala com o primeiro-ministro?

(Risos) O primeiro-ministro é um homem que tem uma abertura grande, como é evidente. É uma escolha do presidente do CES, entendi que é a pessoa indicada e não me pronuncio sobre essas disputas. Eu estava afastado da vida partidária…

Mas com certeza terá ouvido António Costa acusá-lo de fazer campanha internacional contra Portugal. Essa crítica foi exagerada?

Ouvi, e entendo isso no campo da disputa política-partidária. Já estava até afastado antes e esta função limita-me na minha capacidade de intervenção política. Sei distinguir o que decorre estritamente do campo do confronto político-partidário, que respeito, porque a vida política faz-se de confronto e conflitualidade e não de unanimismos e consensos absolutos; outra coisa é o CES e nesse sentido considero que o professor Poiares Maduro tem qualidades intelectuais e requisitos académicos que o habilitam de forma superior para elaborar um estudo dessa natureza. De resto, tenho falado inúmeras vezes com ele, até me disse que ia aproveitar as férias para trabalhar nessa questão, e não tenho nenhum motivo para qualquer reserva.

Por falar em conflitualidade, foi já enquanto presidente do CES que acusou a bancada do PS de ter um comportamento “altamente negativo” quando aprovou a proposta do PCP sobre lei laboral. Sentiu o PS refém do PCP? Acredita que o PS se vai aproximar dos comunistas nestas matérias?

Não me pronuncio sobre a substância da proposta…

Tinha a ver, por exemplo, com o fim do alargamento do período experimental.

Exatamente. Não me pronuncio sobre a substância, acho perfeitamente legítimo e até coerente que o PCP se bata por isso, respeito essa posição. O que salientei foi que há um acordo de concertação social em vigor e foi assinado pelo Governo. Portanto tudo o que do ponto de vista parlamentar seja aprovado no sentido de pôr em causa compromissos assumidos pelo Governo evidentemente é negativo no plano da concertação social, porque gera um ambiente de suspeição. Felizmente não teve consequências e a prova é que depois já assinámos um acordo de concertação social, sobre formação profissional, que foi muito importante…

E acredita que o PS não vai alinhar com o PCP nas questões laborais?

Não sei, não direi mais nada. Apenas alertei para este problema porque entendi que enquanto presidente do CES tinha essa obrigação. Há um acordo em vigor. Depois até houve uma pequena polémica com o líder parlamentar do PCP, por quem tenho consideração. Achei que tinha esse dever e nunca deixarei de fazer aquilo que entenda que devo fazer, em qualquer função pública, com o máximo de rigor e exigência. Naquele momento, levaram-me a tomar essa posição, que não é do meu agrado: falar para a bancada do partido de que faço parte, dirigida por uma pessoa que é das minhas maiores amigas na vida política e pessoal, Ana Catarina Mendes, das mais próximas que tenho e por quem tenho enormíssima consideração política.