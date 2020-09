Francisco Calheiros assume-se como uma pessoa “habitualmente otimista”. Mas a pandemia de Covid-19 que está, paulatinamente, a aniquilar o verão turístico em Portugal – com especial incidência no Algarve – está também a acabar com essa disposição. “Os números são tão dramáticos que eu pensei que não podiam existir”, disse o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, no “Sob Escuta”, o programa de grande entrevista da Rádio Observador.

Na conversa de quase uma hora – ainda antes de se saber da decisão do governo britânico de voltar incluir Portugal na “lista negra” do corredor aéreo – Francisco Calheiros já dava como certo que isso ia acontecer. Porquê? “Porque as indicações são as de que há poucos operadores britânicos a programar o golfe” para as próximas semanas. Ainda assim, garante que o “apetite” do turista estrangeiro por Portugal ainda está lá. O que depois gera situações “inaceitáveis” como se viu no aeroporto de Faro: magotes de pessoas a tentar passar pelo controlo do SEF. “Durante meses e meses nós tivemos isso no aeroporto de Lisboa e dissemos que isso ia acontecer no Algarve”, sublinha.

E não se furtou a temas ainda mais polémicos: a “ausência” do Turismo do plano de Costa Silva para a década, os despedimentos que se esperam no setor do Turismo em outubro e janeiro e mesmo a forma como o primeiro-ministro tem lidado com os seus habituais parceiros (PCP e Bloco de Esquerda) nas negociações para o Orçamento de 2021: Costa “não vai dar grande margem de manobra”. De qualquer forma, diz, da forma como a Covid muda a realidade, o próximo orçamento “é de fiçcão”.

Sabemos que em julho o turismo ainda teve uma queda brutal, na casa dos 70%. Já tem uma ideia clara de como foi o mês de Agosto, tinha dito que as perspetivas eram desanimadoras.

Vamos então fazer um enquadramento dos números, que são, de facto, dramáticos e que eu nunca pensei que pudessem existir. Eu começava pelo janeiro e fevereiro, porque são os dois meses antes do Covid e nós esquecemo-nos de quando achávamos que já não era possível crescer mais. Nos meses de janeiro e fevereiro, nas três componentes que nós analisamos – o número de hóspedes, o número de dormidas e as receitas – variaram entre mais 10 e mais 14%. Em março tivemos o primeiro mês Covid. Os números foram de menos 50%, em abril e maio foram de menos 95% – algo que toda a gente pensava que era impossível de existir – o mês de junho tivemos menos 85% e em julho, com os dados ainda provisórios, aponta de facto para uma diminuição em relação ao ano anterior de menos 65 a menos 70%. A Confederação logo em fins de abril fez uma primeira projeção com os seus stakeholders – e estamos a falar de uma projeção que envolveu as companhias aéreas, as centrais de reservas, os aeroportos, as agências, os hotéis, portanto, é algo que é muito sólido porque é exatamente aquilo que vai acontecer nas reservas.

E que resultado deu?

Em abril nós apontámos para 50 a 52% de quebra neste ano. Posteriormente fizemos um segundo estudo em fins de julho, princípios de Agosto em que este número aumentou 10 pontos (percentuais). Porquê? Por duas razões. Na altura ninguém pensava que a pandemia demorasse tanto e também ninguém pensava que o corredor britânico ficasse fechado tanto tempo. Portanto a última projeção que temos, que é de Agosto, aponta para quebras à volta dos 60%. Vamos fazer uma nova em outubro, que eu acho que não irá variar muito disto.