Dá, como o resto das cúpulas do PS, o conflito entre Pedro Nuno Santos e António Costa como encerrado — pelo menos de forma pública — e aproveita para colocar o ónus da decisão sobre o aeroporto de Lisboa no PSD. Mas em entrevista no programa Vichyssoise, da rádio Observador, Francisco César, vice-presidente da bancada do PS (e próximo de Pedro Nuno), também defende aquele que considera um dos melhores ministros com que este Governo pode contar, e que diz não sair debilitado de uma situação que não foi “agradável”.

Contrariando a ideia de que o Governo está desgastado — é antes um Executivo que está “em modo de emergência” há muito tempo — ataca um PSD que diz estar a querer “recauchutar” o passismo. Curiosamente, uma ideia parecida com que o pai, Carlos César, fechou o congresso do PSD; Francisco César diz ter “orgulho” nessa ligação familiar mas reconhece que não pensam exatamente da mesma maneira, até porque é “um pouco” mais à esquerda, dentro do PS, do que o pai.

