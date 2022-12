Já é conhecida a aposta da RTP1, inserida na sua visão estratégica, de apoiar séries que contam histórias do passado português. “A Rainha e a Bastarda”, “Terra Nova”, “Soldado Milhões” ou “Cuba Libre” são exemplos. Esta quarta-feira, dia 21, saltar para o pequeno ecrã a narrativa de um tenente, Manuel de Jesus Pires, que decidiu não abandonar portugueses e timorenses durante a invasão japonesa em Timor-Leste, na Segunda Guerra Mundial. Herói desconhecido de um episódio histórico escamoteado pelo Estado Novo, que é um velho amor do realizador e produtor de 73 anos, Francisco Manso, que se tem dedicado a este género de época (com “Um Cônsul em Havana”, “Um Cônsul em Bordéus”), quer através da ficção, quer através do documentário. Depois de várias viagens ao país antigamente administrado por Portugal, e de trabalhar com o falecido historiador António Monteiro Cardoso, que escreveu um livro baseado no diário do tenente Pires, Francisco Manso achou que 2022 seria o ano certo para estrear uma série de época, universal e que homenageia quem resistiu ao regime de Salazar. E que seria o ano certo para fazer uma certa justiça histórica, sem esquecer uma vontade do realizador português em aproveitar o veículo que é a televisão para mostrar que “Portugal é um país muito maior do que a sua dimensão geográfica atual”.

Numa altura em que os conteúdos portugueses estão a tentar alargar a sua penetração no mercado internacional, através de várias coproduções ou de projetos que convençam plataformas de streaming como a Netflix (“Glória”), é importante olhar para o que se faz para dentro, para a visão estratégica que muitos autores têm perante o público em Portugal. E para comparações. Porque se o objetivo é chegar a diferentes países, com histórias universais, baseadas em factos verídicos, que trabalhem uma memória coletiva e desenvolvem cada vez mais uma certa identidade portuguesa na ficção, é preciso traçar paralelismos para iniciar uma conversa.

Sem possibilidade de filmar em Timor, a opção recaiu na Madeira. Sem possibilidade de ter atores australianos, ou de dinheiro para legendar personagens estrangeiras (algo que o realizador não queria), optou-se por colocar atores portugueses a fazer sotaque. E sem possibilidade (ou vontade) de projetar o clima de tensão vivido, graças a uma iminente invasão numa pequena ilha e do mundo estar em guerra, optou-se por passar cinquenta minutos onde cada uma das personagens explica cada milímetro da sua própria ação, em planos aproximados. “Os japs estão a chegar”, “esperem, sentem-se, entrem”, “vai começar a fogachada”. A “fogachada”, que é uma coloquial sequência de disparos, fez mais de cinquenta mil mortos, porque ainda que os australianos tenham tentado ajudar os portugueses que por lá ficaram, as tropas japonesas fizeram-se valer e plantaram-se durante três anos e meio em Timor-Leste.

[o trailer de “Abandonados”:]

