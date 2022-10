Só 1% dos 26 mil profissionais inscritos na Ordem dos Psicólogos estão ao serviço dos centros de saúde — metade daquilo que o bastonário Francisco Miranda Rodrigues considera necessário para assegurar uma resposta mínima aos milhares de casos que chegam aos cuidados de saúde primários em busca de ajuda psicológica. E o problema não é o mesmo que se regista entre outros profissionais de saúde, com a dificuldade em fixar médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde: no caso dos psicólogos, as portas do sistema público de saúde simplesmente não se abrem a estes profissionais, critica o bastonário.

Francisco Miranda Rodrigues conversou longamente com o Observador dois dias depois da entrega do Orçamento do Estado para 2023 na Assembleia da República, que aconteceu precisamente no Dia Internacional da Saúde Mental. O tema é mencionado 14 vezes ao longo das 444 páginas do relatório. Não são vezes suficientes para o bastonário da Ordem dos Psicólogos, que elogia os esforços conseguidos em contexto escolar, mas que critica as medidas propostas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), por causa dos emaranhados burocráticos que dificultam a sua concretização.

E porque simplesmente não bastam para resolver a falta de respostas na área da psicologia no serviço público de saúde — as respostas, denuncia o bastonário, podem chegar aos sete meses de espera para uma consulta de psicologia nos centros de saúde. A dificuldade tem sido maior desde que a procura por serviços de saúde mental aumentou, com mais casos (e casos mais graves) de depressão, ansiedade e burnout.

