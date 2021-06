O vice-presidente da Comissão Europeia Frans Timmermans, responsável pela implementação do European Green Deal — a grande estratégia da UE para tornar a Europa no primeiro continente a atingir a neutralidade carbónica, até 2050 —, acredita que ainda é possível alcançar as metas previstas no Acordo de Paris, mas reconhece que é um “desafio enorme” manter o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2ºC em relação aos níveis pré-industriais. Numa entrevista ao Observador a partir de Bruxelas, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros holandês, que é vice-presidente da Comissão Europeia desde 2014, mostra-se satisfeito com o acordo recentemente alcançado para a Lei Europeia do Clima, que consagra em lei os objetivos climáticos da UE, e explica porque é que ela era necessária: “Na política, quando temos objetivos a longo prazo, não podemos depender do que decidimos apenas para hoje”.

Timmermans, que pertence ao mesmo grupo político europeu que o Partido Socialista, multiplica-se em elogios a António Costa e à presidência portuguesa do Conselho da UE, que termina este mês antes de passar para a Eslovénia, e classifica o acordo para a Lei do Clima e a Cimeira Social do Porto como grandes sucessos dos seis meses de Portugal à frente da União Europeia.

Relativamente aos esforços internacionais para combater as alterações climáticas, Frans Timmermans saúda o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e reconhece que foi “muito difícil” dialogar com Washington durante os anos da administração Trump. As atenções de Bruxelas viram-se agora para a China, sobretudo depois de, nos últimos meses, a imprensa internacional ter trazido a público investigações que dão conta de como a maioria dos painéis solares usados no ocidente têm origem em campos de trabalho forçado na China, onde são “internados” milhares de pessoas da minoria islâmica uigur para serem “reeducados”.

Frans Timmermans também tem liderado um conjunto de esforços a nível europeu para reformar a Política Agrícola Comum, um dos mecanismos comunitários mais antigos e mais estruturais da União Europeia. A última ronda de negociações terminou na última semana sem acordo, mas o vice-presidente da Comissão Europeia não baixa os braços e acredita num acordo ainda durante a presidência portuguesa. Um dos pontos em discussão prende-se com o condicionamento da atribuição de subsídios aos agricultores ao cumprimento de padrões laborais, para evitar a exploração de trabalhadores mal pagos, incluindo migrantes, como foi possível testemunhar recentemente em Odemira. “A pandemia trouxe à luz do dia algumas das piores situações, alguns dos piores abusos, a exploração do trabalho das pessoas”, assume.