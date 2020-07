Artigo em atualização com as reações ao caso

A venda de 5.552 imóveis e 8.719 frações, da carteira “Viriato”, pelo Novo Banco não era desconhecida. Foi declarada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em outubro de 2018. E o baixo valor cobrado (364 milhões de euros), pouco mais de metade do valor da avaliação, já tinham sido classificados como “uma pechincha” pela deputada Helena Roseta, no Parlamento, em 2019. O que ainda não se sabia, e que foi denunciado pelo jornal Público na sua edição terça-feira, era que o prejuízo da venda não tinha sido suportado pelo banco, mas pelo Fundo de Resolução. O Novo Banco nega as acusações.

O Fundo de Resolução foi criado em 2012 e tinha como compromisso injetar dinheiro no Novo Banco, o “banco bom”, sempre que houvesse problemas com as contas, nomeadamente relacionadas com a transação dos ativos tóxicos herdados do BES. Segundo criticou o presidente do PSD, Rui Rio, o Governo de António Costa “recebia a fatura e entregava o dinheiro” sem verificar se os milhões entregues eram devidos ou faziam parte de negócios potencialmente fraudulentos.

António Ramalho, presidente do Novo Banco, já tinha dito que esta venda fazia parte da estratégia de libertar o excesso de casas que ainda tinha nas contas e que tinha sido feita a preços de mercado. “Havia condições extremamente positivas para que a redução dos ativos legados fosse feita de forma particularmente mais relevante e agressiva neste período”, disse António Ramalho, no Parlamento, sobre as operações Nata e Sertorius. Duas operações com perdas, que permitiriam pedir dinheiro ao mecanismo de salvaguarda.

O Novo Banco rejeita, no entanto, que os imóveis e frações tenham sido vendidos a preço de saldo, conforme comunicado citado pelo jornal Eco. “Esta operação não foi feita a preços de saldo, mas sim a preços de mercado.” O comunicado acrescenta ainda que, apesar de a operação ser do conhecimento do Fundo de Resolução, não houve “qualquer custo direto” para o fundo, porque “a generalidade dos imóveis não estão cobertos pelo mecanismo de proteção de capital”.