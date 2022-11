Após dois anos de sufoco por causa da pandemia, que fechou as portas de muitos mercados e inviabilizou as feiras internacionais de prospeção, o setor agroalimentar preparava-se para uma reinvenção quando outra crise bateu à porta. Nesta altura, os produtores debatem-se com os efeitos de uma seca extrema, que pode deixar o país sem peras e maçãs, e com um aumento de custos dos fatores de produção que está a colocar muitos sob “enormes dificuldades” e em risco de falência.

Quem o afirma é Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal Fresh, a Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal. Criada em 2010 por várias empresas do setor, com o intuito de “vender” a marca Portugal em feiras e eventos internacionais e aumentar as exportações, a Portugal Fresh tem hoje mais de 80 empresas associadas que representam mais de 4.500 produtores nacionais, além de reunir também 17 associações subsetoriais de produtores.

Em entrevista ao Observador, o líder da associação apela ao Governo por mais investimentos na eficiência hídrica e aponta o dedo à indústria e à distribuição, onde falta “solidariedade” para com os produtores.

Estamos na fase de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2023. A proposta apresentada pelo Governo responde às preocupações do setor agroalimentar?

O setor agroalimentar tem sido um dos motores económicos mais fiáveis da União Europeia. Passaram dois anos e meio desde o início da pandemia, tivemos uma seca extrema, uma guerra que desejamos que termine rapidamente mas que se está a prolongar, e temos um contexto difícil. Mas não podemos esquecer que este setor nunca parou. Face ao Orçamento inicialmente apresentado, houve passos importantes, e valorizamos todos os cêntimos atribuídos ao setor.

