Fugas à censura, baladas à Scorpions e doces noites de festival: as histórias em volta das canções de Tozé Brito

Até pelo “legado” que tinham em mãos, o património de canções de Tozé Brito que Benjamim considera “o maior cancioneiro pop nacional, o mais importante e o mais histórico” — aqui revisto pela primeira vez —, este foi “um trabalho de grande dedicação e responsabilidade, foi um disco que implicou muito trabalho e muitas horas, sem fins-de-semana ou folgas”, vinca um dos produtores e arranjadores de Tozé Brito (de) novo.

Para o produtor e músico, trabalhos como estes “são importantes para a música portuguesa, porque temos a responsabilidade de manter os legados vivos e de falar entre gerações”. Por outras palavras, Benjamim considera importante “gerar memória e preservar memória” e “haver um convívio” entre músicos de gerações diferentes e universos musicais distintos. Admite mesmo: “Nunca imaginei que ia estar num estúdio com o Camané a produzir uma canção, ou com o António Zambujo”.

Se os méritos deste disco novo estão apresentados — entre eles, a forma como se resgata do esquecimento uma grande canção chamada “Eva” ou como este cancioneiro se molda ao presente e a vozes de diferentes estilos musicais —, o álbum traz até à modernidade 12 canções de diferentes épocas, mas todas elas com histórias por trás.

Ao telefone com o Observador, Tozé Brito recuou até à génese de cada uma das canções que se ouvem neste álbum Tozé Brito (de novo). Contou, por exemplo, que o disco do dueto com Paulo de Carvalho “Olá, Então Como Vais?”, Cantares de Amigo (editado em 1979), foi feito porque queria contratar o amigo para a Polygram, hoje Universal Music Portugal, e um álbum a dois foi a maneira de libertar o comparsa da anterior editora.

Numa viagem pelas suas memórias, Tozé Brito revelou ainda que Herman José, para quem compôs A Cor do Teu Batom, participou num Festival da Canção interpretando esse tema sem ter nacionalidade portuguesa — se tivesse vencido naquela altura o concurso de canções da RTP ficar-se-ia a saber que não poderia representar Portugal na Eurovisão. E confessou que Adelaide Ferreira, quando lhe pediu uma canção que se tornaria a famosa “Papel Principal”, lhe pediu uma balada com um estilo semelhante ao de “Still Loving You”, dos Scorpions.

“Olá Então Como Vais?”

Interpretação original: Tozé Brito e Paulo de Carvalho

Recriação: Benjamim e B Fachada

A história dessa canção é curiosa. Estava na altura da Polygram, hoje Universal Music Portugal, e era AR – diretor de artistas e reportório. Nessa época queria muito contratar o Paulo de Carvalho, que era meu amigo de quando eu estava no Quarteto 1111 e ele nos Sheiks.

O Paulo gravava para a Nova, uma editora pequena e independente de um amigo nosso, o Hugo Lourenço. Disse ao Hugo que gostava de contratar o Paulo — já tinha falado com o Paulo — e ele disse-me que era o artista mais importante que tinham na Nova. Tínhamos de chegar ali a um acordo. É claro que o Paulo de Carvalho podia deixar o contrato com a Nova acabar e sairia, mas eu queria efetivar a representação o mais rápido possível.

[a nova versão, com Benjamim e B Fachada, foi o primeiro single de “Tozé Brito (de) Novo”:]

O Hugo lançou-os um desafio giro: “pá, eu liberto o Paulo para a Polygram se tu e ele gravarem um álbum a dois”. Um álbum a que resolvemos chamar ‘Cantar de Amigos’, em que metade das canções escrevia o Paulo e a outra metade escrevia eu — deu cinco temas a cada.

No meio disto, pensámos: era simpático cantarmos uma canção juntos. O Paulo cantou as canções que eu escrevi e eu cantei as que ele escreveu. Mas achámos que era giro haver ali um dueto. Fiquei eu encarregado de escrever esse dueto e comecei a pensar numa história que me pareceu original, de dois amigos que acabam por ter uma relação com a mesma mulher. Essa mulher acaba por passar de um para o outro até desaparecer da vida deles.

Na canção temos um a perguntar ao outro se sabe dela, “está comigo” e tal. É um diálogo entre dois homens que tiveram uma relação com a mesma pessoa, uma mesma mulher neste caso. Pareceu-me original, não conhecia nada feito nesses moldes nem em Portugal nem fora. A canção nasceu assim e de imediato foi escolhida para ser o single desse álbum. Hoje, passados 40 anos, continua cá.

“Canção da Alegria”

Interpretação original: Tonicha

Recriação: Ana Bacalhau e Mitó

Esta canção foi a Tonicha que a cantou. É anterior à “Olá, então como vais?”, é do fim dos anos 1970. A Tonicha era muito conhecida por cantar folclore português, a carreira dela foi feita à base de arranjos de folclore português em versões mais pop, digamos assim.

Na altura a Tonicha mostrou vontade de cantar um álbum completamente diferente, com canções muito mais sérias. Esse álbum chamou-se ‘Ela por Ela’. Entre as muitas pessoas a quem pediu canções, pediu-me uma canção a mim.

O Joaquim Pessoa escreveu a letra e eu musiquei a canção dentro de um estilo que não tinha nada a ver com o folclore português mas sim com um formato de canção pop pura e dura. A canção ganhou alguma notoriedade, porque entre os temas desse álbum foi escolhido para ser o ‘single’. Passou a tocar nas rádios e etc. Foi uma incursão da Tonicha pela música popular para depois voltar às raízes folclóricas que foi sempre onde ela fez carreira — e muito bem.

“Sábado à tarde”

Interpretação original: Paulo de Carvalho

Recriação: Tiago Bettencourt

A “Sábado à tarde” é uma das tais canções que escrevi e que veio a acabar no disco ‘Cantar de Amigos’, que fiz com o Paulo de Carvalho. Foi o Paulo que a cantou, mas foi uma canção que não foi escrita de propósito para esse álbum. Comecei por escrevê-la para mim, depois acabei por nunca a gravar.

É uma canção que relata um episódio da nossa adolescência, da nossa juventude, acho que todos passamos por momentos parecidos. É um rapaz que combinou uma ida ao cinema com a namorada, o filme é para maiores de 18 anos e ela não tem ainda 18, ele está super preocupado com o que vai vestir. Digamos que é um primeiro encontro a sério entre eles.

Na altura era assim: os filmes tinham classificação para idades e às vezes era-se barrado à porta. A canção descreve uma pessoa que vai a correr para o cinema, preocupado com o que veste, com o que vai acontecer, se ela vai entrar ou não. Entram no filme e depois há aquele momento em que dão a mão e pela primeira vez se beijam.

É uma canção de amor adolescente, de uma adolescência mais adiantada, que penso que funcionou muito bem e tem mais versões cantadas por mais pessoas. Funcionou muito bem, penso que porque descreve uma situação pela qual penso que todas as pessoas da minha geração passaram: idas ao cinema em que não tínhamos idade para ver um filme e estávamos cheios de medo se íamos entrar ou não. E, depois, o que se passava no cinema.

O álbum é de 1979 e terei escrito esta “Sábado à Tarde” quando cheguei de Inglaterra, para aí em 1975. Na altura já tinha 24 anos, mas estava a pensar na altura em que ia ao cinema em Cascais, ao cinema São José. Era o cinema de Cascais nessa época, a que toda gente ali ia no fim dos anos 60 e princípio dos anos 70. Foi escrita a pensar nessa época, baseada numa realidade que vivi. É uma canção muito pessoal, mas penso que muita gente passou pelo mesmo e relaciona-se.

“Uma Nova Maneira de Encarar o Mundo”

Interpretação original: Quarteto 1111

Recriação: Miguel Guedes e Rita Redshoes

Esta é uma canção completamente diferente, do Quarteto 1111. Foi gravada pelo Quarteto e depois pelos Green Windows [grupo que Tozé Brito também integrou].

A canção nasceu quando estava no Quarteto 1111, por volta de 1972, escrita por mim e pelo José Cid. Fomos convidados a participar num festival internacional que aconteceu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o Festival dos Dois Mundos. Tinha representantes de 20 e não sei quantos países e nós éramos os representantes de Portugal. Levámos duas canções, esta foi uma delas.

Nesse festival, o Quarteto 1111 surgiu com as nossas quatro mulheres ou namoradas da altura. Dois de nós eram casados, eu não era. Mas as quatro mulheres ou namoradas fizeram coro nessa canção, pelo que foi interpretada pelo Quarteto 1111 e por elas. A esse grupo que a cantou resolvemos chamar depois Green Windows. E gravámos a canção posteriormente com vozes femininas.

Recordo-me perfeitamente de termos pensado inicialmente: esta era uma canção que precisava de um coro grande, de vozes femininas, de uma parte vocal muito forte. Daí o convite que fizemos às quatro para cantarem connosco. Isto foi a génese dos Green Windows, que nascem depois da atuação neste festival — em que ficámos em terceiro lugar. Também na sequência do festival fomos convidados pela Deca, uma editora inglesa, a ir gravar a canção a Londres.

Foi uma canção que escrevemos depois de muitas canções do Quarteto 1111 terem sido censuradas, proibidas pela censura. Esta foi uma forma de maneira de passarmos um recado: era preciso mudar o mundo. Tinha tudo a ver com o país em que vivíamos, mas dito de uma forma que passasse e contornasse a censura. Lá conseguimos.

As canções que tivemos proibidas no Quarteto 1111, e foram muitas, eram muito mais diretas, falavam muito concretamente dos problemas da Guerra Colonial, da emigração que naqueles anos era maciça — milhões de portugueses saíram de Portugal naqueles anos. As condições em que se vivia em Portugal eram muito abaixo do aceitável. Havia emigração em massa e havia uma Guerra Colonial contra a qual estávamos, declaradamente.

Esses temas proibidos eram canções diretas, que falavam de forma direta sobre estas coisas, e portanto foram proibidos. Aqui demos a volta, dizendo que era preciso mudar o mundo e olhar para o mundo de outra forma sem corrermos o risco da canção ser proibida. Tivemos de usar metáforas para dizer aquilo que queríamos. A canção passou, lá ficou em terceiro lugar no festival e levou-nos a Londres.

“Papel Principal”

Interpretação original: Adelaide Ferreira

Recriação: Selma Uamusse

Esta canção tem uma história curiosa. A Adelaide Ferreira era nossa artista na Polygram, onde na altura para além de ser diretor artístico (AR) também já era vice-presidente. Isto passa-se nos anos 1980. A Adelaide Ferreira gravou um álbum que se chama ‘Entre Um Coco e Um Adeus’ e pediu-me uma canção, porque estava a gravar o álbum. Muita gente vinha ter comigo pedir-me canções, tínhamos muitos intérpretes que não escreviam as suas próprias canções.

A Adelaide veio-me pedir uma canção e fez uma comparação, lembro-me de termos falado nisso: pediu-me uma ‘power ballad’, uma balada com força, com peso, com poder. Lembrou-se da “Still Loving You” dos Scorpions. Lembro-me perfeitamente de ter andado muito tempo a ouvi-la, porque o ambiente que ela queria era aquele e o que fui à procura fui isso.

Sendo uma canção que não copia nada, acordes nenhuns, penso que se conseguiu captar esse ambiente. Porque esta canção também começa com notas baixas, graves. A Adelaide tem uma extensão vocal incrível, foi talvez a voz feminina com mais potencial para quem escrevi. Tinha uma voz que lhe dava a possibilidade de dar notas graves com muita segurança e depois ir a notas agudas com facilidade tremenda.

A “Still Loving You” é um bocado assim: começa cá em baixo e depois no refrão vai completamente lá para cima. Foi esse ambiente que se tentou recriar na “Papel Principal”. Mas é uma canção de Lado B, passaram anos e ninguém deu por ela, pela canção. Ficou perdida no álbum, como acontece a muitas.

Uns anos mais tarde, penso que em 1998, a Adelaide grava um álbum [‘Só Baladas’], volta a estúdio e regrava essa canção fazendo um dueto com a Dulce Pontes. Essa versão tem imenso sucesso, entra para uma novela portuguesa e, porque teve ‘airplay’ de rádio e destaque grande na novela, entrou em tudo o que era karaoke neste país. Em tudo o que fosse karaoke onde ia, a “Papel Principal” estava lá.

Basicamente é uma canção que esteve 15 anos num limbo. Ninguém sabia que existia, sabia a Adelaide. Não teve impacto e sucesso na altura em que saiu o álbum. Os singles foram outros, as pessoas não falavam da “Papel Principal”. Quinze ou 16 anos depois, fez um dueto com Dulce Pontes e esse é que tem impacto e projeta a canção.

“Eva”

Interpretação original: Tozé Brito

Recriação: Catarina Salinas

Esta foi uma grande surpresa para mim ter sido escolhida para este álbum. Quando a Inês [Meneses] me propôs esta homenagem com malta de novas gerações — tudo malta nova e que recriasse completamente as canções, desconstruindo-as e reconstruindo com arranjos novos — no início o que me pediu foi que fizesse uma playlist com algumas canções para propor as pessoas.

Nunca pensei… não fiz nenhum contacto com os intérpretes, só ia sendo informado que este escolheu esta e outro escolheu aquela. Quando me disseram que a Catarina Salinas dos Best Youth ia cantar a “Eva” fiquei estupefacto. Foi uma surpresa enorme para mim porque é uma canção que gravei num álbum meu, chamado ‘Adeus até ao meu regresso’, do início dos anos 80 [1982]. É uma canção pop pura e dura, divertida, dançável, que de vez em quando tocava nas pistas de dança deste país. Mas nunca pensei que alguém a fosse recriar porque ficou perdida lá atrás.

Em 2021 é redescoberta quando era uma canção que estava completamente esquecida. Quando me disseram que a Catarina ia gravar essa canção, achei espantoso e foi uma surpresa enorme. Fez uma versão absolutamente espectacular, todas as canções estão muito boas e não tenho preferidas mas houve umas que ficaram mais próximos das versões originais. A “Eva” mudou bastante em relação à versão original que gravei em 1983. Quase 30 anos depois, é uma nova canção.