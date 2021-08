“Eles tinham medo da vacina, tinham muito medo da vacina”, revela o lusodescendente ao Observador, ao telefone a partir de Cardiff, no País de Gales, para onde emigrou em 2015. Natural da África do Sul, país onde o pai, nascido Basílio, na Madeira, chegou em 1966, vindo de Moçambique, Francis Goncalves nunca aprendeu a falar português, o que acabou por lhe custar caro quando os pais, a viver em Portugal há quase cinco anos, foram hospitalizados e durante dias não conseguiu ter notícias deles.

Até ficarem infetados, tentou por tudo que se vacinassem, sempre em vão. “Tivemos muitas discussões sobre isto, sobre a propaganda que está a correr, sobre os medos que tinham de efeitos a longo prazo, como cancro ou infertilidade, sobre a forma como são feitas as vacinas, sobre o facto de serem usados fetos… As vacinas não são feitas de fetos! As pessoas começam a inventar histórias em que outras pessoas caem, há tanta informação que se torna avassalador”, lamenta, justamente no dia em que se completa um mês desde que os três testaram positivo para o coronavírus, a 12 de julho de 2021.

Shaul, o mais novo e o mais saudável, morreu nem uma semana depois, no dia 17; Basil, que entretanto tinha sido hospitalizado e transferido para os cuidados intensivos em coma induzido, morreu no dia 20; e a vida de Charmagne terminou no dia 24. Foi a única de que Francis, que viajou desde o Reino Unido com a relativa urgência que os testes PCR permitem, ainda conseguiu despedir-se.

“Nem o padre, nem a agência funerária, nem o cemitério tinham alguma vez visto assim três membros da mesma família”, escreveu Francis sobre a fotografia que partilhou nos stories do Facebook, com uma versão de “End of the Road”, dos Boyz II Men, a servir de banda sonora, e onde se pode ver, de costas, o sacerdote que celebrou as missas fúnebres dos três, no primeiro dia de agosto, no cemitério do Alto de São João.

O seu objetivo era alertar para a importância da vacinação e tentar combater a propaganda anti-vacinas — também foi por esse motivo que detalhou o triste desfecho da família ao jornal digital Wales Online e é por isso que desde então se tem desdobrado em entrevistas para jornais, rádios e televisões da Europa inteira.

My god… the worst vaccine-sceptic tragedy yet. Just horrendous. Please, if you’re still reluctant to get jabbed, read this heart-breaking story and book your appointment today. ???????? https://t.co/O5smvRALg1 — Piers Morgan (@piersmorgan) August 9, 2021

Mas em vez disso, Francis Goncalves, cuja história já foi partilhada no Twitter pelo controverso jornalista britânico Piers Morgan, acabou a ser inundado por mensagens de negacionistas e “trolls da internet”, como lhes chama, que o acusam de ser uma fraude, um ator pago pelo governo para promover uma vacina que vai ou matar ou escravizar a população mundial, tornada zombie, e que garantem a quem os quiser ler que a sua família nunca sequer existiu. “Este perfil não é real. Nem a história. Se fosse, haveria muito mais fotografias suas e da sua família, e não teria aderido ao Facebook a 15 de Julho. Deve pensar que somos estúpidos”, escreveu recentemente uma mulher, de nacionalidade inglesa, em resposta a um dos seus posts.