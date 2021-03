A indicação de que Pelle estaria em Portugal foi rapidamente confirmada pela Polícia Judiciária esta semana no âmbito do projeto “I Can” da Interpol, que identifica a ‘Ndrangheta como uma das organizações criminosas “mais extensas e poderosas do mundo”. Originária da região italiana da Calábria, lê-se no site desta polícia internacional, expandiu-se pelo mundo “e continua a crescer em um ritmo constante”. “Hoje, a ‘Ndrangheta é considerada a única organização mafiosa italiana presente em todos os continentes do mundo”.

BREAKING: Another #Ndrangheta mafia boss has been captured through cooperation between Italy and Portugal under the banner of INTERPOL’s I-CAN project. Together we can #StopNdrangheta https://t.co/sqAVHVaQfc — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) March 29, 2021

Em 2010, Francesco Forgione, ex-presidente da Comissão Antimáfia do Parlamento italiano, revelava ao Expresso que a ‘Ndrangheta tinha bases em Portugal, mais concretamente em Faro e Setúbal, enquanto a Camorra, a máfia de Nápoles, contava com um clã em Cascais e outro no Porto. Nesse mesmo ano, Giovanni Lore, um capo da máfia siciliana, a Cosa Nostra, que estava em fuga há vários meses, era detido no Bombarral. Em 2016, um investigador da PJ assumia mesmo àquele semanário que havia ainda quem pretendesse “apenas refugiar-se em Portugal para fugir à Justiça italiana, tentando levar uma vida discreta, sem levantar ondas”. “Muita da droga importada da América Latina chega à costa portuguesa por via da ‘Ndrangheta”, que se aproveita da localização geográfica do país, de algumas fragilidades das fronteiras marítimas e até da proximidade económica com o Brasil, país de onde vem grande parte da cocaína”, acrescentava.

Suspeito está em coma. Como pode ser detido?

Ao que o Observador apurou junto do fonte hospitalar, Francesco Pelle chegou ao Hospital de S. José transferido de Portimão. Infetado com Covid-19, está agora internado na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) em coma e “em estado muito grave, com lesões pulmonares”, ligado a uma técnica de suporte vital. Em concreto, está sujeito procedimento conhecido como ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal) — em que o sangue é bombeado fora do corpo — dadas as dificuldades respiratórias. Procurado internacionalmente e figurando entre os 30 criminosos mais perigosos procurados em Itália, a PJ viu-se contundo com um problema para resolver: como detê-lo estando ele inconsciente?

Segundo uma fonte do Ministério Público, o mais certo é que o mandado de detenção europeu em nome de Pelle só seja cumprido quando ele acordar do coma, até porque a detenção serve para que ele seja apresentado a um juiz e este decida primeiro a medida de coação e depois a defesa e o Ministério Público debatam a sua possível extradição para Itália. Contactada pelo Observador a PJ não quis responder se, de facto, a detenção anunciada pelas autoridade italianas se concretizou ou não. Portanto, por agora, pode dizer-se que está apenas à guarda da polícia.

Também o hospital não quis adiantar se a segurança foi ou não reforçada naquele hospital, uma vez que foi tornado público que ali se encontra um doente que é procurado internacionalmente — e não apenas pelas autoridades policiais. Os seus rivais dentro da máfia também o podem querer ‘surpreender’, agora que se sabe onde está e como está fragilizado. A fonte hospitalar contactada pelo Observador diz mesmo estar “apreensiva” pela presença deste suspeito no hospital e a falta de um verdadeiro perímetro policial em S. José.

A PSP, apurou o Observador, está disponível para apoiar na segurança, mas recusa responder se já foi chamada a reforçar ao local.

Uma guerra de anos. E a morte de Maria Strangio

A luta pela liderança de San Luca começou muitos anos antes da morte de Maria e atravessou gerações. De um lado o clã Pelle-Vottari-Romeo, do outro os Strangio-Nirta. A guerra mais recente entre as duas famílias reacendeu-se há 30 anos, no Carnaval de 1991, com uma mera troca de ovos que acabou mal e fez renascer guerras antigas.

A violência escalou de tal forma que no dia em que Maria perdeu a vida, já se contavam outras 15 vítimas mortais desta guerra de clãs no epicentro da ‘Ndrangheta. A organização criminosa sediada em San Luca começou por dedicar-se ao rapto de pessoas ricas em troca do dinheiro de resgates, que depois usava para investir em droga comprada aos colombianos. Hoje são considerados os líderes do tráfico de droga no mundo, e dedicam-se a trazer droga da Colômbia para a Europa, tendo a Península Ibérica como uma das portas de entradas. Estima-se que em 2007, o tráfico de drogas e armas, a prostituição e extorsão por parte deste grupo lhes tenha rendido cerca de 44 mil milhões de euros.

Vários elementos deste grupo criminoso têm caído nas malhas da justiça. No final de janeiro começou em Itália maior julgamento em três décadas contra a máfia local da Calábria, com 325 arguidos e 900 testemunhas. Entre os acusados — a leitura dos nomes durou três horas —, 58 concordaram em quebrar o código de silêncio, uma tradição que é norma no crime organizado italiano e impede denúncias. Os crimes são da década de 90, e incluem assassínios, sequestros, extorsão, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção. A investigação quer ainda provar relações com autoridades, de polícias a juízes, e também políticos regionais e nacionais, como o já condenado deputado Giancarlo Pittelli, do Força Itália.

Entre os réus do julgamento está Luigi Mancuso, de 66 anos, o chefe da ‘Ndrangheta neste caso de Vibo Valentia, também uma cidade na ponta da bota de Itália. Na ‘Ndran­ghe­ta o que vale são as relações familiares, e não as de eficiência, o que dificulta ainda mais encontrar provas ou denunciantes. O grupo tem cerca de 150 famílias ou clãs, que por sua vez têm seis mil membros e afiliados, além de parceiros e aliados no exterior. As casas dos líderes têm habitualmente túneis de escape sofisticados e esconderijos. E há rituais secretos para entrar nesta máfia, com referências esotéricas, espadas e cavalos brancos.

Este julgamento em massa na Calábria é o maior desde o “maxiprocesso” da Cosa Nostra de 1986 em Palermo, que durou seis anos e levou à condenação de mais de 300 acusados, com várias penas perpétuas. Ao longo do processo, feito numa prisão transformada num verdadeiro bunker, vários juízes ligados ao caso foram assassinados, inclusive os dois principais, Giovane Falcone e Paolo Borsellino. Terá sido o enfraquecimento da máfia siciliana que fez crescer a calabresa dando-lhe o poder que tem hoje.

Francesco Pelle foi baleado pelas costas quando procurava ser o líder

Seis meses antes da morte de Maria, em junho de 2006, Francesco Pelle, que lutava pela liderança da organização criminosa, foi baleado pelas costas no terraço da sua casa. Foi hospitalizado, sobreviveu, mas nunca mais conseguiu andar sem recurso a uma cadeira de rodas. Por isso as autoridades italianas acreditaram que o crime cometido naquele dia de Natal, à porta da igreja, foi encomendado por ele como vingança contra o marido de Maria, Giovanni Luca Nirta, que era o seu principal rival.