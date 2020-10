É uma figura que não escapa aos olhares mais atentos às etapas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. De calças a condizer com o padrão da boina, numa clara recordação da Escócia onde nasceu, Jackie Stewart é presença assídua em praticamente todas as corridas, um pouco por todo o mundo, e Portugal não foi exceção. O ano de 2020, porém, obriga a uma alteração na indumentária: além das calças e da boina, agora também a máscara combina com o mesmo padrão xadrez.

Aos 81 anos, Sir Jackie Stewart é o único campeão do mundo nos anos 60 ainda vivo. Venceu o Mundial de Fórmula 1 três vezes — 1969, 1971 e 1973 –, ficou outras duas no segundo lugar e conquistou a alcunha “The Flying Scot”, o Escocês Voador. Foi mecânico antes de ser piloto, competiu pela BRM, pela Matra, pela March e pela Tyrrell e nunca deixou a modalidade depois de terminar a carreira: esteve ligado à Ford durante décadas, fundou a própria equipa, a Stewart Grand Prix (que só durou três anos e não teve muito sucesso), e é ainda parceiro de marcas que são ou foram fulcrais para a Fórmula 1, como a Rolex, a Heineken e a Moët & Chandon.

Conhecido na cultura pop por ter sido o primeiro piloto a atirar champanhe depois de uma vitória — inicialmente, foi um acidente –, Jackie Stewart foi um dos grandes responsáveis pela melhoria das condições de segurança dos pilotos de Fórmula 1. O britânico, que já foi o dono do recorde que Lewis Hamilton pode bater em Portugal este domingo (maior número de vitórias na modalidade), acabou a carreira na véspera de cumprir o centésimo Grande Prémio porque François Cevert, seu protegido, morreu em pista nesse fim de semana. Jackie não se arrepende, diz que foi a decisão certa e lembra que deve ter ido a mais funerais do que qualquer outra pessoa.

Mas recorda os anos 60 e 70 com nostalgia, um “tempo de mudança”, em que a Fórmula 1 se fundia com a música, o cinema e as artes. Recorda os serões com Grace Kelly, a amizade com George Harrison e as saídas para conduzir com Paul Newman. Em conversa com o Observador, Jackie Stewart, que nunca competiu em Portugal mas garante que vai trabalhar para que Portimão entre no circuito permanente da Fórmula 1, lembra que “ganhar não é suficiente”.