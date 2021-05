Quando a rotina do dia a dia e o stress causado por razões profissionais ou pessoais começam a deixar sequelas a nível psicológico, soa um alarme que não deve ignorar: está na hora de fazer um reset e de voltar a conectar-se consigo mesmo.

Por vezes, basta uma escapadinha para um local remoto, envolto em natureza no seu estado mais puro, para reverter os efeitos menos positivos que a vida na cidade provoca. Deixar-se levar pelos sons e cheiros das plantas e do solo, encher os pulmões de ar puro e admirar paisagens naturais de incrível beleza é a solução ideal para aquelas alturas em que sentimos que temos de parar para depois recomeçar em pleno.

O destino dessa escapadinha? O Centro de Portugal, onde o aguardam alguns dos locais mais bonitos e tranquilos do país, que se enquadram na perfeição numa prescrição de antídotos para o stress e cansaço psicológico. Embarque connosco neste roteiro e comece já a preparar o seu plano de fuga e reset mental.

Aldeia da Cerdeira | Lousã, Coimbra

Encaixada nas colinas rochosas da Serra da Lousã, no distrito de Coimbra, encontra-se uma das aldeias de xisto mais encantadoras e fascinantes de Portugal. Percorrer as ruas pavimentadas a ardósia desta outrora quase abandonada aldeia significa entrar num mundo mágico, onde o tempo parece ter parado.

Reconstruída pelo amor à arte e criatividade, a Aldeia da Cerdeira é hoje o destino de eleição para amantes da natureza, que aqui encontram vários trilhos pedestres que os levam em pequenas aventuras serra adentro, e para todos aqueles que melhor se exprimem através de atividades artísticas, seja ela a cerâmica, a pintura ou a cestaria, entre outros.

Vale Glaciar da Serra da Estrela | Serra da Estrela

Com origem na erosão de um glaciar, o Vale Glaciar da Serra da Estrela é um testemunho da última época de glaciação, há milhares de anos. Estendendo-se ao longo de 13 km, oferece a quem o visita a oportunidade de descobrir inúmeras formações geológicas de inigualável beleza, como as rochas graníticas dos Cântaros, Magro, Gordo e Raso, assim como o Covão D’Ametade, uma antiga lagoa glaciar localizada no sopé do Magro.

Deixe-se hipnotizar pela corrida veloz do rio Zêzere pela garganta profunda do Vale, que contrasta com a tranquilidade dos rebanhos de ovelhas e cabras que se espalham pelos pastos verdejantes locais. Aproveite para inspirar o ar intensamente puro que o rodeia enquanto expira todo o stress acumulado.

Grutas da Moeda | Batalha, Leiria

Descobertas acidentalmente em 1971 por dois caçadores, as Grutas da Moeda, localizadas no concelho de Batalha, no distrito de Leiria, estendem-se ao longo de 350 metros, a uma profundidade de 45 metros. As suas várias salas, com nomes tão curiosos como Sala do Presépio, Sala da Cúpula Vermelha ou Sala da Capela Imperfeita, são preenchidas por dezenas de estalactites e estalagmites.

Diz, no entanto, quem as visita, que as zonas mais bonitas das Grutas são aquelas onde se encontram concentrações de águas cristalinas, como o Lago da Felicidade, o Algar d’Água, a Marítima, a Cascata ou a Fonte das Lágrimas. De acordo com a lenda, quem atirar uma moeda a estes lagos recebe em troca boa sorte, mas a sensação de tranquilidade e paz que as Grutas oferecem, é já benefício mais que suficiente.

Grutas de Mira de Aire | Porto de Mós, Leiria

Ainda no distrito de Leiria, no concelho de Porto de Mós, encontram-se aquelas que são consideradas as maiores grutas turísticas de Portugal, as Grutas de Mira de Aire. Descobertas em 1947 e abertas ao público em 1974, estendem-se por 11 km, dos quais 600 metros são visitáveis.

Os filamentos cristalinos que preenchem o seu teto, as suas colunas esculpidas naturalmente ao longo de milhares de anos e as águas cristalinas que enchem os seus lagos, são alguns dos elementos que fizeram com que as Grutas fossem eleitas uma das sete maravilhas naturais de Portugal. Prepare-se para entrar num ambiente mágico que lhe permitirá ausentar-se do “mundo real” durante alguns momentos preciosos.

Praia Fluvial do Trizio | Sertã, Beira Baixa

Localizada na fronteira entre a Beira Baixa e o Médio Tejo, a Praia Fluvial do Trízio é o destino ideal para um dia tranquilo, rodeado por uma paisagem natural de beleza inquestionável e de desportos que o vão fazer entrar em comunhão com a Natureza, como o Wakeboard.

As águas tranquilas da Albufeira de Castelo do Bode oferecem inúmeras oportunidades de mergulho em dias mais quentes, perfeitos para refrescar corpo e mente, e as infraestruturas existentes proporcionam todo o conforto para que a única coisa com que se tenha de “preocupar” seja relaxar e deixar o tempo passar.

Reserva Natural das Dunas de São Jacinto | Ria de Aveiro

A Reserva Natural das Dunas de São Jacinto é responsável pela separação entre a Ria de Aveiro e o Oceano Atlântico. Os seus 700 hectares de extensão dividem-se por 3 ambientes distintos: a zona das dunas, uma mata florestal composta essencialmente por pinheiros-bravos e as áreas de água doce, onde é costume avistarem-se várias espécies de aves.

Aventure-se por um dos seus trilhos interpretativos e deixe-se “perder” pelas várias diferentes paisagens, neste santuário natural de visita obrigatória para quem procura uma reconexão total com a natureza e consigo mesmo.

Serra do Caramulo | Viseu Dão Lafões

Em tempos povoada por romanos, a Serra do Caramulo é hoje preenchida por várias pequenas aldeias feitas de granito, encaixadas em paisagens pintadas de verde atravessadas por ribeiros de água cristalina.

Explorá-la é descobrir vales e cumes onde o ar puro e cenários de beleza incomparável contribuem para momentos únicos de conexão com a natureza. Escolha o percurso pedestre que melhor se adeque à sua condição física e preferências pessoais, e prepare-se para voltar para casa com a sensação de ter descoberto um dos mais bonitos “segredos” naturais de Portugal.

Reserva Natural do Paul do Boquilobo | Santarém, Médio Tejo

Em 1981, a importância a nível da conservação da natureza e desenvolvimento sustentável da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, garantiu-lhe a designação de primeira Reserva da Biosfera pela UNESCO em Portugal.

Nesta paisagem natural feita de pântanos e zonas húmidas coexistem mais de 200 espécies de aves migratórias que aqui fazem uma paragem todos os anos, e nos prados locais é habitual avistarem-se manadas de cavalos que aqui se alimentam ou simplesmente se passeiam tranquilamente. O silêncio é rei e o descarregar de stress inevitável.

Parque Buddha Eden| Bombarral, Oeste

No Bombarral, em plena região Oeste, encontra-se um espaço que transporta os seus visitantes para paisagens típicas do continente asiático. O Parque Buddha Eden, construído em 2001, na Quinta dos Loridos, é “habitado” por vários budas gigantes, pagodes e 700 soldados de terracota pintados à mão, aqui colocados em homenagem aos Budas Gigantes de Bamyan, destruídos pelo Governo Talibã.

As suas estátuas e esculturas, assim como lagos repletos de peixes Koi contribuem para um ambiente repleto de paz e tranquilidade, onde todos são bem-vindos, independentemente das suas orientações religiosas ou culturais.

Estes são apenas alguns refúgios que encontra no Centro de Portugal, uma região marcada por um magnífico património natural e cultural. A si, só lhe resta escolher a data e destino e preparar-se para uma limpeza de alma que o deixará a sentir-se revigorado e preparado para os desafios do dia a dia.

