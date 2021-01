A Frente Sindical também reivindicava aumentos salariais generalizados. A estrutura sindical representa os quadros técnicos do Estado que não estão incluídos no leque de aumentos. Maria Helena Rodrigues tem vindo a criticar que as carreiras não são atrativas para os mais qualificados e os jovens, não só no que toca a salários, mas também aos “dez anos” que são precisos para cada progressão na carreira.

O que aconteceu nos outros anos?

Nos últimos anos, os salários dos trabalhadores do Estado tem sido alvo de mexidas sobretudo nos salários mais baixos e por via da subida do salário mínimo nacional. Em 2020, o Governo decidiu aumentar em dez euros os trabalhadores da função pública com salários até 683,13 euros (o que incluiu a subida da remuneração mínima dos 635 euros para 645). Já os restantes viram o ordenado subir 0,3%, o que nalguns casos se traduziu em aumentos de poucos euros. A medida custou 95 milhões de euros.

Em 2019, o salário mínimo no público aumentou em 55 euros para 635 euros, o que representou uma despesa de 50 milhões de euros e abrangeu cerca de 70 mil trabalhadores (portanto, este ano, vai gastar menos abrangendo mais trabalhadores). Estas contas não incluem a despesa do Estado devido ao descongelamento das carreiras.

Esse processo de descongelamento começou em 2018 e foi feito de forma faseada, permitindo aos funcionários públicos que tivessem acumulado dez ou mais pontos na avaliação avançar na carreira e receber acréscimos salariais (portanto, não chegou a todos os trabalhadores). Sem ser por esta via, e pela do aumento do salário mínimo de 557 para 580 euros, os salários não subiram nesse ano. Já em 2017 o salário mínimo subiu para os 557 euros e em 2016 para 530 (dos 505 euros).

Além do aumento de 0,3% do ano passado, que os sindicatos sempre criticaram por ser reduzido, o último aumento generalizado na função pública tinha sido em 2009, no Governo de José Sócrates. Nessa altura, a subida salarial foi além da inflação e fixou-se em 2,9%. No ano seguinte, esta política foi drasticamente revertida, e a partir dessa data as progressões ficaram congeladas e os salários foram cortados. Antes de 2009, as atualizações remuneratórias na função pública, quer fossem cirúrgicas, quer fossem generalizadas, eram comuns. A crise dos anos seguintes e a Troika cortou com essa tendência.