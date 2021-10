O ano era de intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI), a primeira da História. Em 1977, os funcionários públicos puderam contar com um aumento geral dos salários de 15%, apesar de o Governo de então — liderado por Mário Soares, com Henrique Medina Carreira nas Finanças — reconhecer que tal seria “dificilmente suportável” na “situação de recuperação económica” em que, acrescentava, se encontrava empenhado. Mas porque queria ser “fiel” aos “compromissos que assumiu” e para compensar, ainda que parcialmente, “o agravamento do custo de vida” dos trabalhadores do Estado, optou por atribuir a atualização.

Ao todo, o Governo desembolsou 4,3 milhões de contos (cerca de 21,4 milhões de euros). Mas, perante o esforço, o Executivo avisava os trabalhadores que era preciso fazer acompanhar os aumentos de melhorias na produtividade.

A atualização abrangeu todos os 300 mil funcionários (hoje são mais de 700 mil), mas não permitiu compensá-los pela inflação daquele ano (de 26,74%, segundo os dados do INE, acima de 19,90%, um ano antes). Ou seja, mesmo com um aumento custoso de 15%, os funcionários públicos continuaram a perder poder de compra.

Desde então e até 2009, segundo uma tabela do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), a que o Observador teve acesso, os aumentos salariais na função pública continuaram a ser muito comuns, ainda que fossem mais cirúrgicos nalguns casos (por exemplo, destinando-se apenas aos ordenados mais baixos). E embora nem sempre tivessem compensado a inflação (tal como na segunda intervenção do FMI, em 1983).

Até 2009, um ano que marcou uma viragem para os funcionários públicos, só em apenas dez anos (1980, 1985, 1986, 1987, 1991, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2009) é que as atualizações salariais ultrapassaram a inflação registada no mesmo ano e, assim, permitiram ganhos anuais de poder de compra. Ou seja, só nesses anos houve aumentos reais dos salários. Da equação poderíamos, no entanto, retirar o ano de 1980, uma vez que só a partir de julho foi aplicado um aumento (18%) superior à inflação desse ano (16,05%).

Mais recentemente, em 2020 e 11 anos depois da última atualização geral, o Governo deu aumentos transversais de 0,3%, acima da inflação negativa (-0,01%) registada naquele ano, mas ao nível da inflação do ano anterior, depois de anos de cortes ou estagnação. “Um insulto“, reagiu, na altura, a então líder da Frente Comum, Ana Avoila. Mas a resistência dos sindicatos, que queriam a reversão de anos de perda do poder de compra, não foi suficiente para fazer o Executivo mudar de ideias.

Maior aumento foi com Mário Soares

Em termos nominais, o maior aumento dos salários da função pública aconteceu em 1985, no Executivo do Bloco Central (coligação entre PS e PSD) liderado por Mário Soares (PS) e com Ernâni Lopes na pasta das Finanças. Nesse ano, os salários subiram 21,4%, perto de dois pontos percentuais acima da inflação (19,55%). O ano seguinte, já com Cavaco Silva (PSD) e o seu governo minoritário, não foi muito diferente: os funcionários públicos contaram com uma atualização de 16,4%, também acima de um avanço dos preços de 12,56%. Tirando o ano de 1988 e 1989, os aumentos salariais só viriam a cair abaixo dos dois dígitos em 1992.

Já no novo milénio, e com Manuela Ferreira Leite (PSD) na pasta das Finanças, no Governo de Durão Barroso, a lógica mudou. Quer em 2003, quer em 2004, os aumentos aplicaram-se apenas às remunerações mais baixas e nos dois casos abaixo da inflação registada nos respetivos anos. No primeiro caso, a subida foi de 1,5% nos salários até 1.008 euros; no segundo de 2% até 1.024 euros. A lógica de compensar os salários mais baixos viria a ser retomada, mais recentemente, por António Costa.

A viragem com José Sócrates

O ano de 2009 viria a marcar uma viragem para a função pública. Com José Sócrates a chefiar o Governo e Teixeira dos Santos nas Finanças, pela primeira vez em dez anos houve novo aumento real. Em ano de três eleições (legislativas, autárquicas e europeias) — uma “mera coincidência”, disse então Teixeira dos Santos — a atualização chegou aos 2,9%, num ano em que até houve inflação negativa, 0,8%. A decisão foi tomada numa altura em que os estilhaços da queda do Lehman Brothers, nos EUA ainda não tinham chegado em força a Portugal. Mas não foi preciso esperar muito.