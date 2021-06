E vai ser possível atingir esse milhão? Há pouco falava do estigma, a pandemia veio abrir a conversa sobre o tema da saúde mental, mas acha que estas questões do desenvolvimento pessoal e auto-conhecimento estão menos estigmatizadas entre os portugueses?

JN: Há um milhão de portugueses que, regularmente, têm de se medicar seja por insónia, ansiedade, stress. Porque é que esse milhão de portuguesas e portugueses, além de qualquer terapia química que podem fazer — ninguém está aqui contra as terapias químicas, elas têm um lugar também — não há-de reconhecer também que outro tipo de intervenção, mais transformadora, que vai à raiz dos problemas, é fundamental? Acho que é uma ambição muito grande, mas também é encorajador ver as empresas a participar neste projeto. Nós temos a REN, Accenture, Galp, Bial, Farfetch, só para começar. E como diz o Carlos Oliveira, não é só para estar nos comunicados de imprensa. Os departamentos de recursos humanos dessas empresas vão usar a 29KFJN de forma intensa, como uma das ferramentas de um programa de bem-estar que estamos a articular em colaboração com essas empresas. Estamos a falar de dezenas de milhares de colaboradores.

CO: E é uma ambição de médio e longo prazo. Esta é uma ferramenta para as pessoas poderem fazer o seu caminho e pode escalar muito se for bem utilizada, porque é baseada em Ciência e validada cientificamente. Temos cursos de três e de oito semanas. Obviamente que se fizer o curso de oito semanas num dia não vou ter o mesmo impacto se o fizer em oito semanas. Se fizer de acordo com o que ali está, então está cientificamente provado pelos nossos colegas da 29k que estes cursos têm impacto profundo e duradouro nas pessoas. São equivalentes, na Suécia, a intervenções que podem custar entre 1.500 a 2.000 euros. A grande diferença é que esta é uma aplicação não comercial, gratuita, financiada pela fundação, construída em parceria com as entidades que o José referiu.

O grande desafio é as pessoas sentirem vontade de a experimentar e depois de a utilizarem. O grande objetivo é nesta sociedade em que estamos hoje, em que de facto o consumo dos ansiolíticos é um dos maiores da Europa, conseguirmos ajudar as pessoas a, antes de chegarem a estas situações ou de passarem a tal linha vermelha, terem o seu autocontrolo, a sua auto-estima. Podemos ajudar muita agente a estar muito melhor no dia a dia na vida com uma grande escala. É essa a grande ambição.