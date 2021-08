Na base deste modo de governar está uma interpretação literalista do Alcorão que choca alguns académicos islâmicos contemporâneos. “As pessoas usam-no para qualquer argumento que queiram defender. Chegam [ao Alcorão] com as suas ideias feitas e procuram os versículos que confirmam o que querem ouvir”, disse à jornalista inglesa Carla Power o xeque Mohammad Akram Nadwi, antigo investigador no centro de estudos islâmicos de Oxford, num livro sobre o estudo do Alcorão publicado em 2015 — o mesmo onde surge a anedota indiana do início do texto. De facto, tal como com a Bíblia ou qualquer outro livro sagrado, tudo pode ser extraído do Alcorão. Há versículos para todos os gostos. Basta isolá-los do seu contexto e selecionar bem o que se pretende para fazer o Alcorão parecer simultaneamente um tratado sobre direitos humanos e igualdade de género ou uma proclamação inaceitável de discriminação institucionalizada.

O novo regime talibã do Afeganistão ainda está longe da consolidação. 48 horas depois da tomada da capital, Cabul, a comunidade internacional tem os olhos postos no país. Enquanto milhares de pessoas tentam desesperadamente escapar à mais que certa opressão que o futuro lhes reserva, os talibãs estão a construir um novo governo cujos detalhes são ainda pouco conhecidos, e o resto do mundo aguarda para perceber de que modo poderá — se é que poderá — relacionar-se com os novos senhores do Afeganistão. Para já, apesar da aparente moderação, a história e alguns outros sinais fazem prever que o regime vai basear-se no radicalismo islâmico. Mas quão muçulmanos são os talibãs?

Do regresso à pureza do Islão e às interpretações radicais do Alcorão

Ao contrário do que acontece com a Bíblia cristã, que os religiosos consideram ser um conjunto de textos divinamente inspirados (ou seja, Deus é autor, mas os humanos que os escreveram também são autores, o que significa que há interpretações a fazer no que toca ao tempo, ao espaço e ao estilo literário de cada texto), o Alcorão é, para os muçulmanos, uma revelação direta de Deus. Segundo a teologia islâmica, foi o próprio Deus que ditou, através do arcanjo Gabriel, todo o conteúdo do Alcorão a Maomé, considerado o último de uma linhagem de profetas que começa com Adão e passa pela maioria dos nomes conhecidos da tradição judaico-cristã, como Abraão e até o próprio Jesus.

Torna-se, por isso, mais complexo falar de “interpretações” do Alcorão. Não há uma doutrina central. Numa religião sem liderança central, pululam por todo o universo islâmico escolas de pensamento distintas. Das mais radicais, que vão às raízes e desconfiam de qualquer tentativa de interpretar a palavra de Deus, às mais moderadas, que optam por ler o Alcorão à luz do tempo em que foi escrito e transpor para cada momento da história os seus ensinamentos.

No Islão, não há uma hierarquia de liderança definida como noutras religiões, muito menos uma figura comparável à do Papa católico, nem órgãos centrais colegiais. A hierarquia islâmica organiza-se, sobretudo, em torno de alguns clérigos e estudiosos do Alcorão que, devido ao respeito que inspiram na comunidade, aos seus grandes conhecimentos e à sua influência num determinado território, recebem títulos honoríficos como mulá ou xeque — e que podem, depois, assumir a liderança formal de uma mesquita, com o título de imã. (É, por exemplo, o caso do xeque David Munir, imã da mesquita central de Lisboa, o maior centro islâmico de Portugal.)