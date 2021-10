“Esta polémica não me interessa nada, não tem nada a ver com a minha vida. Se fosse uma igreja ou uma sinagoga isto já era tudo muito diferente, não era?”, atira Chayyma, desafiadora. Está com pressa — saiu agora de uma aula e vai de seguida ter uma reunião com outros professores. Mas tem tempo para contar que dá aulas de Francês e admite que às vezes ouve comentários sobre o facto de ser uma mulher de origem marroquina (chegou a França com 13 anos) a ensinar a língua: “Considero-me francesa, portanto para mim isto não é questão”, diz, encerrando o assunto. Mais um sorriso e um cumprimento e Chayyma sobe para as salas de reunião lá em cima.

“As nossas escolas são diretamente geridas pelo ministério da Educação francês. Temos a dimensão da religião, mas ela é ministrada à parte, como em qualquer outra escola privada.” A garantia é deixada por Eyup Sahin, representante máximo do Millî Görüs na zona leste de França, que aparece entretanto para fazer as honras da casa e apresentar o espaço da comunidade ao Observador. O cheiro das iguarias como o arnavut ciğeri — um estufado de fígado de cordeiro que dificilmente se encontrariam nas ruas da Petite France do centro da cidade — enche o ar. Eyup cumprimenta todos à sua passagem. Alto e imponente, não passaria despercebido mesmo se quisesse, mas a sua posição como presidente da comunidade faz com que todos lhe queiram deixar uma palavra.